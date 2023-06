Foggia accoglie il Pride in un’onda colorata. “È stata stupenda”

Foggia, 11 giugno 2023. Il Pride che ieri ha percorso le strade di Foggia, in una grande parata allegra e colorata, mancava in città da otto anni.

Il successo ottenuto si deve anche alle partecipazione di note star del mondo dello spettacolo che hanno aperto il corteo, dall’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta, a Vladimir Luxuria, al cantante Antonino, all’artista Osvaldo Supino e tanti altri.

Un lungo corteo che, riferisce l’Ansa, è arrivato al termine della manifestazione a circa cinquemila persona.

“La gioia del Pride? -dice Vladimir Luxuria-: non vogliamo più padroni che decidono quali diritti concederci e quali tenersi solo per sé“.

Sergio Izzi, assessore al Comune di Carapelle, descrive l’esperienza com un’emozione unica. “Lo è stata ancora di più perché il sindaco mi ha dato l’onore di indossare per la prima volta la fascia tricolore. Oggi Foggia è stata stupenda, abbiamo visto tante persone, tante famiglie, tanta speranza. È stato stupendo parteciparvi con Sabrina, con le amiche e gli amici del Tamarindo, con il presidente Arci Domenico Rizzi, con l’amico assessore Felice Carrabba”.

“L’ho sentito tutto il peso e la responsabilità di quella fascia tricolore, lo ammetto, perché in questo paese nonostante tutti i passi in avanti fatti, ci sono tanti ragazzi e ragazze che vengono ancora discriminati per via del proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Andava fatto. Per tutti e tutte loro“.

Non solo Carapelle c’era. Ma anche altri rappresentanti istituzionali della Capitanata che ha fornito- scrive Izzi- una bella risposta contro l’omofobia e le discriminazioni sessuali”.

Antonio De Sabato, del comitato “Progetto concittadino”: “Foggia è tante cose belle non solo in campagna elettorale. Il Pride è stato un momento di gioia e consapevolezza, di diritti e speranze, di sorrisi e musica.Cambiare la città è cambiare la civiltà. Ieri ci siamo riusciti a colorare un sogno che può diventare realtà se tutti ci crediamo. Bisogna dirsi la verità e soprattutto cambiare sistema di pensiero”.

L’artista Osvaldo Supino: “Onorato di aver partecipato. Per i diritti umani è un momento molto difficile nel nostro Paese, la politica sembra completamente anacronistica rispetto ai tempi che viviamo e questo crea molto smarrimento e sofferenza. Oggi più di sempre è importante far sentire la propria voce, e fare di tutto per trasmettere messaggi di inclusione”.