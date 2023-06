“L’amore protegge e non uccide”. L’addio a Giulia e Thiago

Roma – Prima di raggiungere il cimitero di San’Antimo, il feretro di Giulia Tramontano, vittima dell’omicidio commesso dal suo compagno a Senago, Lombardia, è stato portato in corteo fino alla sua ex abitazione nel Nord, dove viveva prima di trasferirsi per motivi di lavoro.

Davanti all’edificio in cui risiede la famiglia Tramontano si sono radunate molte persone; alcune hanno creato un piccolo altare su una panchina, adornandolo con un nastro di fiori e candele.

La madre di Giulia, a malapena udibile, ha pronunciato un ringraziamento, e in quel momento è scoppiato un lunghissimo applauso in onore di Giulia, proveniente anche dalle persone affacciate ai balconi.

“L’amore dona e non priva. Protegge e non uccide.” Questo è ciò che si può leggere su uno striscione affisso davanti alla chiesa di Santa Lucia a Sant’Antimo, dove si svolgono i funerali di Giulia Tramontano, la giovane di 29 anni incinta di sette mesi, uccisa dal suo fidanzato a Senago.

Sui manifesti funebri compare anche il nome del bambino che Giulia portava in grembo, Thiago. Ai funerali, che si svolgeranno in forma privata su richiesta della famiglia, saranno presenti il sindaco di Senago, Magda Beretta, e il sindaco di Sant’Antimo, Massimo Buonanno, rispettivamente dei comuni in cui la ragazza si era trasferita e di quelli di cui era originaria. “Giulia può essere considerata una testimone, una martire”, ha dichiarato il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, che, insieme al parroco don Salvatore Coviello, presiederà la cerimonia dei funerali di Giulia Tramontano.

"Lei è una testimone perché portava la vita dentro di sé", ha continuato mons. Spinillo, parlando con i giornalisti prima di entrare in chiesa. Di fronte a tanto orrore, "dobbiamo solo ammettere – ha aggiunto – che abbiamo perso la capacità di rapportarci alla vita".

“Lei è una testimone perché portava la vita dentro di sé”, ha continuato mons. Spinillo, parlando con i giornalisti prima di entrare in chiesa. Di fronte a tanto orrore, “dobbiamo solo ammettere – ha aggiunto – che abbiamo perso la capacità di rapportarci alla vita”.

