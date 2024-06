La scorsa notte, ignoti hanno vandalizzato il busto di Gandhi, recentemente posizionato nei giardinetti del porto di Brindisi, imbrattandolo. Sono attualmente in corso indagini per identificare gli autori del gesto, che hanno agito indisturbati nonostante la presenza massiccia delle Forze dell’Ordine in città in vista del G7.

Lo riporta Antennasud.com