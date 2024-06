"Dal 27 maggio 2024 Galli e La Marca ci hanno reso impossibile qualsiasi confronto"

Sto dilapidando il mio tempo prezioso. Ne sono consapevole. Il tempo che dedico al lavoro, alla professione giornalistica, al mio impegno costante.

Parlo di dilapidare, nonostante anche questo sia lavoro, quest’articolo, perché lo sto utilizzando per accadimenti che non meriterebbero riflessioni. Nessuna riflessione ma solo silenzio. Non un silenzio da codardi, da chi si nasconde per paura del confronto, ma quello che Leonardo Da Vinci destinava ai mediocri, agli irrispettosi.

Ciò nonostante, faccio questa precisazione per amor dell’informazione. Per i lettori.

Ho personalmente organizzato 3 incontri con i 4 candidati a sindaco del Comune di Manfredonia per le Amministrative 2024.

Alla Lega Navale, nella sede di Viale Miramare; in Piazza del Popolo appoggiandoci a un bar a ridosso di Corso Manfredi. Ho professionalmente pianificato, organizzato, preventivamente avvisato con congruo anticipo, con la massima educazione e disponibilità. Il tutto attraverso una squadra di lavoro. Impegni improrogabili, spostamenti, tanto in un caso quanto nell’altro. Tanto da Domenico La Marca che da Ugo Galli. Così per la Lega Navale, così per il 2 giugno. E’ presto, è tardi, c’è poca gente, e altre riflessioni soggettive.

Ho pensato allora, proviamo a far parlare i 4 candidati a sindaco dopo la chiusura dei seggi, il 10 giugno 2024. Con un orario che avrebbero potuto scegliere gli stessi candidati, secondo le loro esigenze. Avevo pensato dalle ore 18, lasciando comunque a tutti vasta possibilità di scelta. Anche in questo caso, come nei due precedenti, creo un gruppo di lavoro sui social, alla presenza degli interessati e di altri loro referenti. Avviso preventivamente, massima gentilezza e disponibilità da parte della testata giornalistica.

Come avvenuto per i due precedenti inviti: i candidati Antonio Tasso e Vincenzo Di Staso mostrano la propria disponibilità, quasi immediata. Per Domenico La Marca e Ugo Galli: il primo non ha risposto nei gruppi social creati per i citati incontri, anzi credo non abbia proprio accettato l’invito a farne parte (non so se per una sua scelta o perché gli dicono di fare questo, nonostante mi avesse detto durante una precedente intervista che lui è totalmente autonomo su tutto), il secondo non risponde proprio più. Ma mi dicono in tanti di vederlo comunque attivo per la città.

L’incontro di ieri, 10 giugno 2024, è stato pertanto dimezzato, come i precedenti. Sebbene abbia annunciato la propria presenza, Vincenzo Di Staso non è poi arrivato, ma non posso e non possiamo negargli la gentilezza e la disponibilità per tutti gli inviti ricevuti.

Ora, poiché nel gruppo di lavoro creato sui social c’erano anche coordinatori di coalizione e altri loro referenti, la mancanza di rispetto per il nostro lavoro, per l’informazione, è stata personalmente riaffermata.

Ora, sono direttore di StatoQuotidiano.it da 15 anni. Non mi candido a direttore ad aprile 2024, per poi girare la città e parlare delle varie problematiche per due mesi, provo a farlo nei miei limiti dall’ottobre 2009. Sempre. Non ho necessità di decidere quando parlare, quando scrivere, dove e quando presentarmi. Ho l’impegno di provvederne ogni giorno. Sempre.

Pertanto, l’esperienza incontri – confronti resta, come la mancanza di comprensione per la nostra attività di libera informazione e di pubblico interesse, mostrata da quanti non hanno partecipato agli incontri o quantomeno avvisato relativamente alla propria indisponibilità o presenza. L’esperienza confronti – incontri resta, la libera attività informativa di StatoQuotidiano.it continua.

Anche altri colleghi hanno ricevuto dinieghi proponendo dopo il 26 maggio 2024 confronti tra i 4 candidati. E’ una situazione allarmante. Preoccupante. Come detto nei vocali nel gruppo di lavoro sui social alla presenza degli stessi candidati, e dei loro referenti, se queste sono le premesse, se queste sono le modalità con le quali si rapportano e si rapporteranno a spazi informativi e a presunte problematiche, immagino e immaginiamo le grandi difficoltà che potrebbero emergere nell’affrontare le criticità che Manfredonia ha da anni. E secondo voi, quali sono le cause di queste criticità?

Ci vorrebbero libri per parlarne. Mi fermo soltanto al racconto oggettivo e documentato di quanto avvenuto dallo scorso 26 maggio 2024.

Per quanto riguarda l’esito del voto, questo è il mio pensiero sintetico: c’è una mia perplessità sul numero di preferenze per tanti candidati, con dati sproporzionati per l’attività realmente svolta. E’ una mia riflessione. C’è una mia perplessità sulla presenza di candidati nelle liste con zero o pochissimi voti. C’è perplessità sulla mancanza di comunicazione di alcuni candidati e sulla loro affermazione elettorale.

C’è perplessità sul futuro di una Città che dal 2015 non vede completare un mandato amministrativo e ha subito l’onta nel 2019 di uno scioglimento del consiglio comunale per accertate infiltrazioni, etc. etc., un Commissariamento, un tentativo di caduta dell’Amministrazione nel 2023, un altro andato a buon fine pochi mesi dopo. Il tutto mentre tanti altri Comuni continuano a procedere, a sviluppare attività, festival, turismo, programmazione, pianificazione, anche sola adeguata e dignitosa presenza nelle sedi istituzionali; il tutto mentre tanti altri Comuni dignitosamente procedono nelle proprie attività quotidiane.

A Manfredonia invece siamo diretti a un ballottaggio che vedrà contrapposti due candidati che, dallo scorso 26 maggio 2024, non sono riusciti a fornire a StatoQuotidiano.it una possibilità di incontro comune con gli altri 2 candidati delle rispettive coalizioni.

E’ il caso di dire: siamo davvero fortunati. Per chi crede di aver prevalso seppur immeritatamente, il mio pensiero è: la dignità ha un valore maggiore di una qualsiasi elezione.