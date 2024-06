Domenico La Marca, candidato a sindaco "Insieme per Manfredonia"

Manfredonia. “Il risultato del primo turno è molto positivo e incoraggiante. Voglio ringraziare, sin da ora, tutte le elettrici e tutti gli elettori che mi hanno sostenuto, e tutti i candidati che, con il loro impegno e la loro forza, hanno contribuito al buon andamento della coalizione “Insieme per Manfredonia”.

In poco più di un mese di campagna elettorale abbiamo coinvolto oltre dodicimila elettori (più del 46% dei votanti). In quasi tutte le sezioni, dalle periferie al centro della città, siamo in testa con un largo vantaggio, un dato incoraggiante e chiaro.

Da questa sera comincia una seconda fase determinante che ci porterà al ballottaggio del 23 e del 24 giugno. Da domani ricomincerò a incontrare la città e a dialogare con i cittadini per scrivere finalmente una pagina di futuro e di bellezza per la nostra comunità.

Sii coraggiosa ancora, Manfredonia; andiamo a vincere!”.

Lo scrive Domenico La Marca.