È venuto a mancare Nazzareno Agostini, all’età di 58 anni. Storico motociclista della Rai, era noto per il suo lavoro durante le corse ciclistiche come il Giro d’Italia e per il supporto su strada nelle trasmissioni come Linea Verde. Agostini è stato colpito da un infarto. Nato a Sant’Angelo in Vado, in provincia di Pesaro e Urbino, viveva da anni a Roma. Lascia una moglie, due figli, due sorelle, i suoceri, il cognato, i nipoti, a cui era molto affezionato, e numerosi amici e colleghi dentro e fuori il mondo della Rai.

Sul Resto del Carlino, la sorella ha rilasciato una testimonianza toccante: “Siamo distrutti. Nazzareno non aveva mai avuto sintomi premonitori, era in buona salute. Durante la notte ha accusato dolori al petto e la moglie ha immediatamente chiamato il 118. I sanitari sono arrivati rapidamente e hanno seguito il protocollo previsto, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare”.

Anche Virgilio Rossi, giornalista di Radio Informazioni Corsa e motociclista come Agostini, ha voluto ricordarlo su Facebook: “Di Nazzareno Agostini ho tanti bei ricordi, fin da quando io ero ancora un motociclista come lui.

Un giorno, quasi al termine di una tappa della Tirreno Adriatico a Venafro, ho avuto un piccolo incidente con la mia Ducati ST2. Sono uscito illeso e mi sono avviato verso l’officina più vicina a Frosinone, con la moto a velocità ridotta. In autostrada, un camion mi ha suonato alle spalle: era Nazzareno, che stava trasportando le moto della Rai alla partenza della tappa del giorno dopo. Non ha esitato a fermarsi alla prima piazzola: mi ha aiutato a caricare la moto e mi ha accompagnato al concessionario. Era una persona generosa, un grande amico e un eccellente pilota, un degno erede del leggendario Vittorio Agrati, motociclista Rai ai tempi di De Zan, Giorgio Martino e Giacomo Santini. Francesco Simula si fidava di lui per la propria sicurezza durante le gare, perché era impegnato a riprendere ogni fase della corsa con la telecamera. Ciao Nazzareno, la tua improvvisa scomparsa mi ha colpito profondamente. Un abbraccio sentito ai tuoi cari da parte mia e di tutto lo staff del #radioinformazioniofficial della Lega Ciclismo Professionistico”.

