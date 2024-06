Nonostante il deludente risultato nazionale, la provincia natale dell’ex premier Giuseppe Conte rimane un solido feudo dei Cinquestelle.

Nel capoluogo, Foggia, il M5S distacca di nove punti percentuali Fratelli d’Italia, raggiungendo il 31,91% con 12.533 voti. Oltre che nel capoluogo, i Cinquestelle si affermano in altri sette comuni della provincia: Carapelle, Carlantino, Motta Montecorvino, San Giovanni Rotondo, San Marco La Catola, Sant’Agata di Puglia e Volturara Appula, paese di Conte, dove raggiungono il 64,46%.

L’europarlamentare uscente di Foggia, Mario Furore, può già prepararsi per Bruxelles, avendo assicurato tre seggi nella Circoscrizione Sud e uno in bilico. La sola Capitanata gli ha conferito 16.025 preferenze. Il presidente Conte ha già contattato Furore per congratularsi.

Il Partito Democratico ha vinto in diversi comuni tra cui Accadia, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Ischitella, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Marco in Lamis, Troia e Vieste.

Fratelli d’Italia ha prevalso in comuni come Alberona, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Isole Tremiti, Lucera, Mattinata, Ordona, Orta Nova, Poggio Imperiale, Rocchetta Sant’Antonio, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Stornarella, Torremaggiore, Vico del Gargano, Volturino e Zapponeta.

A Lesina, comune guidato dall’attuale commissario provinciale della Lega, Primiano Di Mauro, il partito di Salvini si impone con il 31,20% (469 voti), seguito da Fratelli d’Italia al 21,42% (322 preferenze), con Forza Italia al terzo posto. La Lega è il primo partito anche a Peschici con il 26,92% e a Stornara con il 43,53%.

Il Partito Democratico conquista la Puglia con il 33,57% dei voti, risultando primo in tutta la Circoscrizione Sud con il 24,36%. L’effetto Decaro, con 348.583 preferenze nella regione, si fa sentire anche in Capitanata, dove i Dem celebrano l’elezione del sindaco di Bari.

Lo riporta FoggiaToday.