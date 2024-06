Foggia, processo Ferrazzano: attesa per i 4 testimoni oculari

Il processo riguardante la tragica morte di Marco Ferrazzano, il giovane di Foggia che si è tolto la vita all’età di 29 anni gettandosi sotto un treno il 22 gennaio 2021, continua. Durante l’ultima udienza, sono stati ascoltati il commissario di polizia che ha condotto le indagini e la dottoressa che aveva in cura Marco presso il Sert. Una terza persona, testimone oculare, non è stata reperibile e sarà riconvocata a novembre. Tra cinque mesi, in aula saranno presenti quattro testimoni, di cui due testimoni oculari.

Secondo quanto emerso, Marco Ferrazzano sarebbe stato vittima di derisioni, umiliazioni e bullismo per un lungo periodo. I suoi tormentatori lo avrebbero filmato e diffuso i video su chat e pagine social come “Comiche foggiane”, ora chiusa. Anche altri ragazzi con fragilità sarebbero stati presi di mira.

Cinque persone sono imputate nel processo, mentre un sesto individuo ha patteggiato una condanna a un anno di reclusione (pena sospesa) e una multa di 600 euro. Gli imputati attualmente a giudizio sono Antonio Bernardo, 27 anni, Antonio Pio Tufo, 24 anni, Francesco Paolo Paoletti, 25 anni, Dario Pio Vacca, 25 anni e Giuseppe Apruzzese, 26 anni.

Tra questi, spiccano i nomi di Antonio Bernardo, detto “U’ stagnr”, nipote del boss omonimo ucciso nel 2008, e Antonio Pio Tufo, alias “U’ giall”, accusati anche di aver partecipato alla rapina al bar “Gocce di Caffè” durante la quale fu ucciso il titolare, Francesco Traiano.

Lo riporta Immediato.net