Strada Facendo non è più una semplice matricola, ma un solido punto di riferimento politico per l’area civica e moderata. I dati elettorali delle amministrative di Manfredonia, infatti, dimostrano come si sia consolidato il consenso a favore del nostro progetto.

Di questo ringraziamo gli elettori che hanno apprezzato e sostenuto il nostro progetto politico sintetizzatosi nella candidatura a sindaco di Vincenzo Di Staso.

In una tornata, dove ancora una volta si è contraddistinto l’astensionismo, 2384 voti di preferenza per “Strada Facendo” rappresentano lo stimolo a proseguire su quel percorso intrapreso tre anni fa, caratterizzato da un’incisiva azione di un soggetto politico che dà voce alla società civile nel segno delle buone prassi e dell’interesse del bene delle comunità.

Questo importante impegno e patrimonio politico ed umano non andrà disperso. Proseguirà, dunque, il nostro fattivo apporto per Manfredonia e per il territorio.

Ing. Gianni Rotice