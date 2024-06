Giuseppe Marasco: la mia riconoscenza ai votanti, nonché ai traditori, è immensa

Giuseppe Marasco, noto per la sua fervente attività politica e il suo impegno civico, ha recentemente espresso un sentito messaggio di gratitudine e determinazione in seguito alle ultime elezioni comunali. Con parole piene di passione, Marasco ha voluto ringraziare non solo i suoi sostenitori, ma anche coloro che, pur avendo scelto di non votarlo, hanno comunque contribuito a rafforzare la sua risolutezza. “Sono profondamente grato ai miei elettori per la fiducia riposta in me,” ha dichiarato Marasco. “La mia riconoscenza nei votanti nonché anche ai traditori è immensa.” Questo riconoscimento, rivolto anche a chi ha preso posizioni diverse, sottolinea la visione inclusiva e la volontà di Marasco di rappresentare l’intera comunità, senza esclusioni.

La promessa di Marasco va oltre il semplice ringraziamento. “Sarò il vostro Consigliere Comunale come San Michele Arcangelo,” ha annunciato. Con questa affermazione, Marasco si impegna a difendere con forza i diritti e gli interessi dei cittadini, paragonandosi all’arcangelo noto per aver sconfitto il male. La sua missione è chiara: “Sconfiggerò il male occulto del Palazzo San Domenico.” Questa dichiarazione indica la sua determinazione a combattere qualsiasi forma di corruzione o ingiustizia che potrebbe nascondersi nelle istituzioni locali.

Il Palazzo San Domenico, simbolo del potere amministrativo della città, è al centro della battaglia di Marasco per la trasparenza e l’integrità. Egli promette di vigilare con attenzione e di agire con decisione contro ogni forma di male che possa minacciare il benessere della comunità. Giuseppe Marasco conclude il suo messaggio con un sentito ringraziamento: “Grazie di cuore.” Questo segno di umiltà e gratitudine verso tutti, sia sostenitori che critici, riflette la sua dedizione a servire la comunità con onestà e coraggio.

Marasco ha sempre dimostrato di essere un uomo di principi, pronto a lottare per ciò in cui crede. Le sue parole, cariche di simbolismo e determinazione, promettono un mandato all’insegna della trasparenza e dell’integrità. I cittadini possono aspettarsi un rappresentante che non solo ascolta le loro voci, ma che è anche pronto a combattere per loro con la stessa tenacia di San Michele Arcangelo.

Lo riporta Giuseppe Marasco