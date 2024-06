Matteo Gentile: un grazie di cuore e un invito a continuare il cammino per il cambiamento di Manfredonia

Manfredonia, 11 giugno 2024 – In un comunicato pieno di gratitudine e speranza, Matteo Gentile ha voluto condividere l’esperienza vissuta durante la recente campagna elettorale e ringraziare calorosamente i suoi sostenitori. Con parole sincere, Gentile ha ricordato i momenti significativi trascorsi tra le vie della città, sottolineando l’importanza delle interazioni con i cittadini che hanno segnato profondamente il suo percorso. “La campagna elettorale mi ha fatto vivere un’esperienza straordinaria,” ha esordito Gentile. “Ogni passo nelle strade di Manfredonia, ogni mano stretta, ogni sorriso incontrato ha lasciato un segno indelebile.” Queste parole evocano un profondo senso di comunità e di partecipazione attiva, valori fondamentali per Gentile.

Le 540 preferenze ottenute rappresentano per lui molto più di un semplice numero. “Sono il risultato di tanto entusiasmo e tanta fiducia,” ha dichiarato. “Sono il frutto della strada percorsa insieme, dell’ascolto di tante persone, della fiducia reciproca.” Gentile ha voluto così esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto in lui e nel suo progetto. Ma il viaggio di Gentile non si ferma qui. La sua determinazione a contribuire al cambiamento e alla rigenerazione di Manfredonia continua con forza e convinzione. “E il nostro viaggio non finisce qui, perché continua a sostegno di Domenico La Marca e della comune volontà di cambiamento e rigenerazione di Manfredonia,” ha affermato.

Con un appello finale, Gentile ha invitato tutti a sostenere Domenico La Marca nel prossimo ballottaggio. “Vi chiedo di continuare a credere nel nostro progetto e di sostenere Domenico al ballottaggio,” ha concluso. Questo invito a proseguire insieme il cammino verso un futuro migliore per Manfredonia riflette l’impegno costante e la passione di Gentile per la sua comunità. Matteo Gentile si è dimostrato un candidato capace di ascoltare e di rispondere ai bisogni dei cittadini, confermando la sua dedizione al servizio pubblico. La sua campagna elettorale, caratterizzata da un contatto diretto e autentico con la gente, ha lasciato un segno profondo e continuerà a ispirare molti nella loro lotta per il cambiamento e il progresso della città.

Lo riporta Matteo Gentile