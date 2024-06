All’alba di oggi a Monza, un uomo di 55 anni ha accoltellato la moglie di 46 anni e il figlio di 23 anni nella loro abitazione.

Le vittime sono state trasportate in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza per ferite multiple all’addome. I vicini, allarmati dalle urla, hanno visto la donna e il figlio fuggire insanguinati e hanno chiamato i soccorsi.

L’aggressore è stato fermato dai poliziotti e condotto in Questura con l’accusa di tentato duplice omicidio, in attesa di essere interrogato dagli inquirenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta durante un’ennesima lite. L’uomo, di nazionalità ucraina, ha attaccato la sua ex moglie e il figlio di lei con un coltello da cucina con una lama di 15 cm. Dopo aver colpito la donna all’addome, ha aggredito anche il giovane, forse intervenuto in difesa della madre. Entrambi sono riusciti a fuggire dall’appartamento e si sono accasciati in strada chiedendo aiuto.

Gli agenti della Questura di Monza hanno trovato la donna appoggiata al marciapiede, con il figlio a terra al suo fianco. I vicini, sentite le loro grida, hanno allertato i soccorsi. Le testimonianze raccolte indicano che, nonostante la fine della relazione, l’uomo si mostrava ancora possessivo nei confronti della ex moglie.

Lo riporta Ansa.it