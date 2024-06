Un badante di 31 anni originario dello Sri Lanka è stato arrestato a Roma dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo avrebbe aggredito violentemente un anziano di 94 anni, di cui doveva prendersi cura, causandogli gravi lesioni, tra cui fratture alle vertebre lombari, costole, cranio e la perforazione di un polmone.

L’allarme è stato dato dal figlio dell’anziano, che ha chiamato il 112 dopo aver scoperto l’accaduto. Quando i carabinieri sono giunti nell’abitazione dell’anziano in via Mengarini, hanno trovato il badante in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. L’anziano è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’Ospedale San Camillo di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in pericolo di vita.

Il badante è stato posto in stato di fermo e condotto presso il carcere di Regina Coeli. Il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo.