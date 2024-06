A Roma, un poliziotto è riuscito a prevenire un suicidio grazie alla sua prontezza e alla conoscenza personale della donna in questione. Riconoscendo nella signora barricata in casa la sua ex professoressa, l’agente ha mantenuto la calma e ha iniziato a raccontarle storie e ricordi del passato scolastico. “Professoressa, sono Alessandro! Si ricorda di me? Sono stato suo allievo per molti anni”, ha detto, riuscendo così a guadagnare tempo prezioso. Questo intervento ha permesso ai vigili del fuoco di arrivare in tempo e mettere in salvo la donna.

Secondo il comunicato della questura, il poliziotto, intervenuto insieme a un collega per una segnalazione di tentato suicidio, ha riconosciuto la voce della sua ex insegnante attraverso la porta. Dopo essersi presentato, ha iniziato a parlare con lei dei vecchi tempi, guadagnando minuti preziosi fino all’arrivo dei soccorsi. “Una volta aperta la porta, l’alunno e la professoressa si sono abbracciati”, conclude il comunicato.

Lo riporta TGCOM24.