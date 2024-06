Carlo Travaglio, originario di Vieste, è stato recentemente promosso al grado di colonnello dell’Esercito italiano. Questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande orgoglio non solo per i suoi genitori, Nunzio e Ginetta Armiento, ma anche per la sua famiglia e tutta la comunità viestana.

Attualmente, il colonnello Travaglio ricopre il ruolo di Capo Sezione “Trattamento Economico del Personale Militare e Monitoraggio delle Spese Stipendiali” presso l’Ufficio Condizione Militare del I Reparto dello Stato Maggiore dell’Esercito.

Cenni biografici del colonnello Carlo Travaglio

Nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 20 settembre 1976, Travaglio ha iniziato la sua formazione militare presso il 177° Corso dell’Accademia Militare di Modena (1995-1997), completandola nel 2000 alla Scuola di Applicazione di Torino. Nel 1999 ha ottenuto il grado di Tenente del Corpo di Commissariato e ha inizialmente ricoperto l’incarico di Capo Gestione Finanziaria presso il Quartier Generale di Eurofor a Firenze, proseguendo come Capo Ufficio Amministrazione e Capo Servizio Amministrativo.

Dal 2011 al 2015, Travaglio ha prestato servizio come Ufficiale addetto presso l’Ufficio Trattamento Economico e Rappresentanza Militare del I Reparto dello Stato Maggiore dell’Esercito. Successivamente, dal maggio 2016 al marzo 2021, ha guidato la Sezione Programmazione e Monitoraggio delle Spese Stipendiali e degli Atti parlamentari. Attualmente, è a capo della Sezione Trattamento Economico del Personale Militare e Monitoraggio delle Spese Stipendiali.

Esperienze internazionali e formazione

Nel 2010, Travaglio ha svolto il ruolo di Contracting Officer durante l’Operazione EUFOR in Bosnia. Ha inoltre partecipato a numerosi corsi di formazione, tra cui il 136° Corso di Stato Maggiore, il 17° Corso d’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, il 6° Corso per consulenti legali dei Comandanti, il NATO Staff Officer Orientation Course e il Resource Management Education Program presso la NATO School di Oberammergau, in Germania.

Onorificenze e titoli accademici

Il colonnello Travaglio è insignito di diverse onorificenze, tra cui la Croce d’oro per anzianità di Servizio Militare, la Medaglia di bronzo al merito di lungo comando nell’Esercito, la Croce commemorativa nazionale per la partecipazione alle missioni di mantenimento della pace e la Medaglia Commemorativa per la partecipazione alla missione militare di pace EUFOR in Bosnia. È laureato in Economia e Commercio con il massimo dei voti e in Scienze Politiche, e ha conseguito un Master di 1° livello in Studi Internazionali Strategico-Militari.

Con un’ottima conoscenza dell’inglese e una buona padronanza del francese, il colonnello Travaglio vive con la moglie Luciana e i figli Marco e Daniele.

