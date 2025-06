A San Giovanni Rotondo, parte della base storica del Movimento 5 Stelle riaccende i motori dopo un lungo silenzio. Cinque attivisti di lungo corso — Luigi Cascavilla, Marilina Maratea, Damiano Fiore, Michele Pagliare e Luigi Sabatelli — hanno annunciato le proprie dimissioni dal gruppo locale, dichiarando apertamente il proprio dissenso nei confronti delle recenti scelte politiche, definite come un vero e proprio tradimento dei valori originari del Movimento.

Le critiche si concentrano in particolare sulla recente composizione della giunta comunale, giudicata da questi attivisti come non coerente con i principi fondanti del Movimento 5 Stelle, soprattutto per via del presunto sostegno da parte di forze politiche storicamente distanti — e spesso avversarie — come il centrodestra. “Una scelta che contrasta con i valori che ci hanno ispirato sin dall’inizio. Un vero tradimento del programma e degli ideali. Forse è davvero finito un sogno”, dichiarano gli ex attivisti.

A livello nazionale, il leader Giuseppe Conte viene accusato di mantenere una linea politica ambigua, troppo concentrata su accordi elettorali percepiti da alcuni come incoerenti. Anche a livello locale, la gestione politica è stata definita “personalistica” e segnata da una “deriva democratica”, secondo le dichiarazioni dei dimissionari.

Tra le scelte più discusse vi è il mancato supporto alla proposta di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, rifiuto che ha sollevato forti perplessità e che, secondo alcuni, ha contribuito a far emergere una nuova identità del Movimento, percepita come distante da quella originaria.

L’accordo non formalizzato con il Partito Democratico di Emiliano, il mancato apparentamento con la lista civica CON, e il presunto avvicinamento a partiti come la Lega, Forza Italia e Noi Moderati, vengono letti come segnali di una linea politica sempre più orientata al compromesso, generando malcontento e disorientamento tra gli attivisti e l’elettorato.

Nel frattempo, la giunta resta incompleta, in attesa di un clima più stabile. Tuttavia, secondo gli ex attivisti, il rischio è che si continui a governare in contrasto con le promesse fatte in campagna elettorale, generando sfiducia tra i cittadini.

In questo clima di crescente disillusione, si solleva il timore che la politica locale possa diventare sempre più autoreferenziale e lontana dai reali bisogni della comunità. La partecipazione attiva e trasparente, fondamento della democrazia, sembra vacillare sotto il peso di logiche che, secondo alcuni, sono più strategiche che ideali.

San Giovanni Rotondo, città carica di simbolismi e spiritualità, attraversa dunque una fase politica complessa. Il richiamo a valori più alti e alla responsabilità verso i cittadini appare oggi più che mai necessario.

A cura di Maurizio Varriano