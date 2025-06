FOGGIA – C’è anche una coppia di Foggia tra i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island, il celebre reality sulla vita di coppia condotto da Fabrizio Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi.

La 14ª edizione del programma, che partirà giovedì 3 luglio, ha già iniziato le presentazioni delle coppie, e tra queste spicca quella composta da Alessio e Sonia M., due avvocati rispettivamente di 39 e 48 anni.

Una relazione in crisi

Alessio e Sonia non stanno attraversando un periodo facile: da tempo, infatti, la loro relazione è turbolenta.

A rivolgersi alla redazione del programma è stato lui, che ha deciso di scrivere direttamente a Temptation Island: “Ho scritto io perché il nostro rapporto è turbolento e vivo le giornate con un mix di emozioni negative che mi fanno soffrire”.

Sonia, invece, ha condiviso i suoi sentimenti: “Forse avrei dovuto scrivere io, perché negli ultimi due anni ho notato un allontanamento da parte sua e comportamenti che mi fanno dubitare del suo amore”.

Un passato di dolore e speranza

L’avvocato di Foggia ha anche parlato del suo passato, rivelando di aver già sofferto in una precedente relazione: “Ho subito in passato e mi sono sentita usata. Ora non voglio più sbagliare”.

Nonostante le difficoltà, Sonia ha sottolineato di aver sempre dimostrato il suo amore, aiutando Alessio quando ha iniziato la professione di avvocato.

La loro partecipazione a Temptation Island rappresenta un tentativo di capire se il loro rapporto può ancora essere salvato o se è arrivato il momento di prendere strade diverse.

Restiamo sintonizzati

La loro storia, fatta di emozioni contrastanti e dubbi, sarà sicuramente tra le più interessanti di questa edizione.

Seguiremo con attenzione come si svilupperanno le vicende di Alessio e Sonia, sperando che possano trovare chiarezza e serenità.