Morì in silenzio, il 5 gennaio 1967, nel letto anonimo di un ospedale romano, stroncato da un collasso cardiaco. Aveva 75 anni Amerigo Dumini: l’uomo che per decenni aveva portato sulle spalle il peso di un delitto che aveva segnato per sempre la storia d’Italia. L’uomo dell’ombra dietro l’assassinio di Giacomo Matteotti. Un omicidio che non solo spezzò una vita, ma marchiò a fuoco il volto del nascente regime fascista.

Dumini era nato lontano dall’Italia, a St. Louis, in Louisiana, da genitori italiani. Crebbe però a Firenze, dove respirò l’aria plumbea e carica di tensione degli anni che precedettero la marcia su Roma. Nell’ottobre 1922 era già in prima fila, pronto a servire quel potere che stava conquistando il Paese, deciso a lasciare un segno. Quel segno, tragico e indelebile, lo lasciò.

10 giugno 1924.

L’Italia è ancora ubriaca dal recente trionfo elettorale del fascismo. A Roma, il deputato socialista Giacomo Matteotti cammina verso la Camera. Ha osato troppo: ha denunciato pubblicamente brogli e violenze, ha sfidato Mussolini con parole di fuoco. “Dopo questo discorso, quell’uomo non dovrebbe più circolare,” avrebbe detto il Duce.Era la condanna a morte.

Un’auto affianca Matteotti. Lo sportello si apre. Alcuni uomini lo afferrano, lo trascinano a bordo. Poi, il silenzio. Due mesi dopo, il corpo del deputato viene ritrovato in una fossa nei pressi di Riano Flaminio. Massacrato.

Amerigo Dumini è tra i cinque uomini del commando fascista. Il suo nome resta impresso nella storia: fu lui a organizzare e guidare il sequestro. Da quel giorno, divenne il fantasma dell’omicidio Matteotti.

Il processo si tenne a Chieti, in un’aula intrisa di tensione, ma priva di giustizia. Gli imputati raccontarono una versione annacquata dei fatti: volevano solo “dare una lezione” al deputato. I giudici credettero – o finsero di credere. Il verdetto fu “omicidio preterintenzionale”: cinque anni e undici mesi. Una pena ridicola. Dumini, come gli altri, uscì quasi subito. In un’Italia che negava i propri crimini, non c’era posto per veri colpevoli.Ma da quel momento in poi, Dumini non conobbe più pace.

Fuggì in Africa, poi in Somalia, a Chisimaio. Fu arrestato, rimpatriato, confinato alle Tremiti. Continuava a tacere. Scrisse a Mussolini:“Solamente io, Dumini imbecille, mi ergevo tranquillamente di fronte alla galera…”. Una supplica mascherata da fedeltà. In cambio del silenzio, ottenne la libertà.

Lo spedirono in Libia. A Derna ricevette una tenuta agricola. Ma la guerra arrivò anche lì. Gli inglesi lo catturarono nel 1941 e lo condannarono a morte. Di fronte al plotone d’esecuzione, venne crivellato dai colpi. Ma non morì.“Avevo sei ferite di striscio, un braccio rotto, la mascella fratturata… ma ero ancora vivo”, scriverà in seguito.

Sopravvisse. Fuggì di nuovo. Poi, nel 1945, venne riconosciuto per caso da un carabiniere a Piacenza. Arrestato.Il secondo processo fu diverso. La prima sentenza venne annullata, si celebrò un nuovo dibattimento a Roma. Dumini tentò ancora di minimizzare: diceva di essere solo l’autista, che non voleva uccidere, che furono gli altri. Ma i tempi erano cambiati. Il 4 aprile 1947 fu condannato all’ergastolo.

Anche quell’ergastolo, però, fu effimero. Dopo sei anni era di nuovo libero. Per un errore, dissero. In realtà, il suo tempo era ormai finito. Malato, dimenticato, era solo un’ombra. Viveva in una casa restaurata nella piazza del Cavaliere di San Nicolò a Tremiti, sostenuto da un modesto assegno statale legato ai beni perduti in Libia.

Morì lontano da ogni gloria, abbandonato anche dalla sua storia. Forse non fu un mostro, ma fu certamente lo strumento di un potere che lo usò e poi lo scaricò. Sacrificò tutto per Mussolini, per il partito, per un’ideologia. E non ricevette nulla in cambio.

Alle Tremiti, una prigione dorata

Tra le molte vite che visse – soldato, sicario, prigioniero, esule, sopravvissuto – ci fu anche quella trascorsa alle Isole Tremiti, dove venne confinato nel 1928. Un frammento poco noto ma rivelatore della sua parabola.

Felice De Simone, all’epoca segretario della colonia penale, racconta: “Quando seppi della destinazione non ne fui felice. Lì anche chi lavorava si sentiva recluso. I confinati politici erano 37: c’erano avvocati, medici, politici. Anche Sandro Pertini.”Fu lì che conobbe Amerigo Dumini. “Era di bell’aspetto, atletico. Se la passava meglio di noi: dormiva in un villino separato, sorvegliato dai carabinieri. Una prigione dorata. Riceveva un assegno mensile di quattromila lire. Passava le giornate in barca, o passeggiava vestito con eleganza per l’isola.”

Una tregua apparente, lontano dalla guerra, dalle piazze, ma soprattutto dal processo interiore.

“Era affabile, parlava volentieri. Qualche volta giocavamo a carte. Ma guai a nominare Matteotti. Bastava accennarlo, e si chiudeva in sé stesso.”

Dumini era in fuga da se stesso. Cercò più volte di cambiare pelle, ma il 10 giugno 1924 lo precedeva ovunque. Nessun processo farsa, nessuna colonia esotica, nessun colpo d’arma da fuoco bastò a cancellare quell’ombra.

Alla fine, tornò in Italia. Anonimo, malato, invisibile. Nessuno lo cercava. Nessuno lo ascoltava più.Così finisce la parabola di Amerigo Dumini. Non come protagonista della storia, ma come il suo spettro. L’uomo che rapì il futuro dell’Italia in un pomeriggio d’estate, e che trascorse il resto della vita cercando di fuggire da quel giorno.