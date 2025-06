SAN GIOVANNI ROTONDO – Il sindaco Filippo Barbano ha ritirato ufficialmente le proprie dimissioni e ha annunciato la composizione di una nuova Giunta comunale. Una decisione che segna una svolta politica significativa: nell’esecutivo entrano infatti due consiglieri provenienti dall’area di centrodestra, dando vita a un’alleanza che ha già sollevato forti polemiche tra le forze politiche cittadine.

Il Circolo “L. Pinto” del Partito della Rifondazione Comunista ha espresso un giudizio durissimo sull’operazione, definendola un «tradimento del mandato elettorale» e accusando il sindaco di voler «governare a qualsiasi costo, anche a scapito della dignità politica».

In un comunicato, il partito parla di una maggioranza «risicata e politicamente incoerente», frutto di un accordo «contro-natura» motivato non da una visione condivisa per la città, ma da meri calcoli di sopravvivenza politica. «È evidente – si legge nella nota – che Barbano tenta disperatamente di legittimare questa alleanza attraverso dichiarazioni roboanti sui social, parlando di “scelte responsabili” e “spirito di appartenenza”, ma a nessuno sfugge la reale natura dell’operazione: una gestione del potere fondata su equilibri instabili e scelte poco trasparenti».

La nuova Giunta sotto accusa

Uno degli aspetti più contestati riguarda l’assegnazione della delega ai Lavori Pubblici, ritenuta da Rifondazione Comunista una «concessione politica» piuttosto che una scelta basata su competenze. «Il rischio – affermano – è quello di aver messo la volpe a guardia del pollaio».

Non manca poi un riferimento a precedenti dichiarazioni dello stesso sindaco, che nei mesi scorsi aveva parlato apertamente di «essere sotto ricatto» da parte di alcuni consiglieri. «Ora quel ricatto ha solo cambiato forma: si chiama spartizione di poltrone», attacca il circolo della sinistra radicale.

Due mozioni al Consiglio Comunale di venerdì 13 giugno

Il prossimo Consiglio Comunale, in programma per venerdì 13 giugno, si preannuncia particolarmente acceso. Oltre all’esame del Bilancio Consuntivo, Rifondazione Comunista, per voce del consigliere Roberto Cappucci, presenterà due mozioni fortemente simboliche.

La prima propone che il Comune di San Giovanni Rotondo si faccia promotore del riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, in coerenza con il carattere di «Città per la Pace e per i Diritti Umani» che l’amministrazione rivendica. «Con oltre 50.000 vittime civili, siamo di fronte a una tragedia umanitaria che non può lasciarci indifferenti – si legge nella mozione –. Il Consiglio Comunale deve schierarsi dalla parte del diritto e della giustizia».

La seconda mozione, invece, chiede la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, concessa un secolo fa e mai formalmente ritirata. «È inaccettabile che, nel 2025, il nome del capo del Fascismo figuri ancora tra quelli onorati dalla città. È una macchia sulla nostra storia che deve essere cancellata definitivamente».

“La città vedrà la vera faccia della nuova maggioranza”

Per Rifondazione, la seduta di venerdì sarà un banco di prova fondamentale per la nuova maggioranza. «Ogni consigliere sarà chiamato ad assumersi la responsabilità politica delle proprie scelte. Votare contro queste mozioni – o disertare l’aula – significherà, nei fatti, scegliere di mantenere la cittadinanza a un dittatore e negare il riconoscimento a un popolo che lotta per la propria sopravvivenza».

La città, conclude il comunicato, «presto vedrà la vera faccia di questa maggioranza. E ne trarrà le dovute conseguenze».