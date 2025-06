"Gigi cantiamo ancora". Successo a Manfredonia per “Road to Battiti” con Gigi D’Alessio (FOTO VIDEO)

Manfredonia (Foggia) – Torna anche quest’anno l’attesissimo appuntamento con Battiti Live, la manifestazione musicale che da anni anima le serate estive italiane.

La stagione 2025 promette di essere ancora più ricca di emozioni, con un cast stellare, tante novità e una location suggestiva: la splendida città di Manfredonia, in Puglia.

Un cast da sogno tra grandi nomi e giovani talenti

Tra gli artisti che saliranno sul palco per regalare al pubblico performance indimenticabili ci sono alcuni dei nomi più amati della musica italiana.

Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Fedez e Gigi D’Alessio sono solo alcune delle star che si esibiranno durante le serate.

La lineup si arricchisce ulteriormente con la partecipazione di BigMama, Ermal Meta, i Negramaro e altri artisti di grande calibro.

Ma non solo: il festival darà spazio anche ai giovani talenti provenienti dal popolare talent show “Amici di Maria De Filippi”.

Il vincitore dell’edizione 2025, il ballerino Daniele Doria, sarà presente insieme a cantanti emergenti come Antonia, Chiamamifaro e Luk3.

Questi giovani portano freschezza e novità, contribuendo a rendere l’evento ancora più dinamico e coinvolgente.

Dirette radiofoniche e televisive per un’estate all’insegna della musica

Le emozioni di Battiti Live saranno trasmesse in diretta sia in radio che in TV.

Le puntate saranno condotte da Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione speciale di Nicolò De Devitiis, che racconterà il festival attraverso approfondimenti e interviste.

Le esibizioni saranno trasmesse sulle frequenze di Radio Norba e su Radio Norba Tv, garantendo così un’ampia copertura mediatica.

A partire da luglio, inoltre, il festival approderà anche in prima serata su Canale 5, offrendo agli spettatori un’esperienza televisiva ancora più coinvolgente e accessibile.

Novità: “Cornetto Extra Battiti”, il format quotidiano

Una delle principali novità di questa edizione è il debutto di “Cornetto Extra Battiti”, un format quotidiano che andrà in onda ogni pomeriggio su Italia 1.

Condotto da Nicolò De Devitiis, il programma offrirà uno sguardo esclusivo sul lato più pop e inedito del festival, direttamente dalla “Casa Battiti”.

Un modo per avvicinare ancora di più il pubblico alle storie degli artisti e alle atmosfere del festival.

Un’estate all’insegna della musica

Con tutte queste novità e un cast così ricco, Battiti Live 2025 si prepara a regalare un’estate indimenticabile a tutti gli appassionati di musica e intrattenimento.

L’appuntamento è fissato per luglio a Manfredonia: non resta che attendere per vivere dal vivo le emozioni di questa grande festa musicale.

Lo riporta unita.tv