Nuove regole su distanza, limiti e autorizzazioni: stretta del Governo contro gli abusi

Brutte notizie per i Comuni che fanno cassa con le multe da autovelox: da domani, 12 giugno 2025, scatteranno le nuove e più rigide norme sulla gestione degli apparecchi di rilevamento della velocità. È infatti questa la data ultima per l’adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 aprile 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024), entrato in vigore esattamente un anno fa.

Il Codacons ricorda come il nuovo quadro normativo imponga regole stringenti su distanze minime, tipologie di strade, limiti di velocità e autorizzazioni prefettizie, con l’obiettivo di porre fine a utilizzi distorti degli autovelox a fini di bilancio.

Le novità più importanti:

Autorizzazione prefettizia obbligatoria : gli autovelox potranno essere installati solo su tratti di strada individuati dai prefetti, a condizione che: ci sia elevata incidentalità per eccesso di velocità negli ultimi 5 anni; risulti difficile contestare immediatamente l’infrazione; la velocità media dei veicoli superi i limiti consentiti.

Distanze minime tra apparecchi : 4 km sulle autostrade; 3 km sulle extraurbane principali; 1 km su extraurbane secondarie e urbane di scorrimento; 500 metri su strade urbane di quartiere e locali.

Segnaletica e avvisi : Tra il cartello del limite e l’autovelox devono esserci almeno: 1 km sulle strade extraurbane; 200 metri sulle urbane di scorrimento; 75 metri su tutte le altre.

Velocità minima per l’uso : Gli autovelox sono ammessi solo se il limite di velocità imposto non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello previsto per quel tipo di strada. Ad esempio, su una strada dove il limite normale è 110 km/h, non si potranno usare dispositivi se il limite è inferiore a 90 km/h.



Il risultato sarà una riduzione drastica dei punti di installazione possibili per i Comuni, che dovranno giustificare l’uso degli apparecchi e rispettare parametri tecnici precisi. Si tratta di una vera e propria “tegola” per le casse locali, soprattutto nei centri dove le multe costituivano una voce importante del bilancio.