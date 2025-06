Finalmente. Inaugurato stamattina il Centro Comunale di Raccolta in viale Kennedy

Foggia – È stato inaugurato questa mattina il nuovo Centro Comunale di Raccolta (CCR) in viale Kennedy, nel quartiere Cep, il terzo impianto cittadino dopo quelli di via Sprecacenere e Borgo Incoronata.

La nuova struttura, strategicamente collocata all’interno del centro abitato, rappresenta un passo significativo nella direzione della sostenibilità urbana e dell’efficienza nella gestione dei rifiuti.

All’inaugurazione erano presenti la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, la vicesindaca e assessora all’Ambiente, Lucia Aprile, e, in rappresentanza di Amiu Puglia, la presidente Antonella Lomoro, il direttore generale Antonello Antonicelli, i consiglieri di amministrazione Colomba Mongiello e Fabrizio Baia, insieme ai dirigenti Vincenzo Gadaleta, Antonio Tatullo e Ida Loiacono.

Il centro sarà operativo dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 19.00 e la domenica dalle 7.00 alle 13.00, e sarà possibile conferire numerose tipologie di rifiuti, tra cui materiali ingombranti, apparecchiature elettroniche fuori uso (RAEE), rifiuti pericolosi, pneumatici, batterie, vernici, medicinali scaduti, materiali da costruzione, plastica, vetro, metalli, legno, carta, tessili e rifiuti compositi. Per informazioni è attivo il numero verde 800011558, contattabile da rete fissa e mobile.

“Questa inaugurazione segna un momento di progresso e civiltà – ha dichiarato la sindaca Episcopo – in un luogo dove lo scarto si trasforma in risorsa, parte integrante di un ciclo virtuoso. È un’infrastruttura a disposizione di tutta la comunità, che potrà crescere insieme al senso civico dei cittadini e delle cittadine, rafforzando la cultura della raccolta differenziata e del riciclo”.

Sulla stessa linea l’assessora Aprile, che ha sottolineato l’importanza del nuovo centro nel contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti in una zona residenziale particolarmente esposta al degrado: “Questo CCR vuole essere non solo un punto di conferimento, ma anche un luogo di comunità. Sarà uno spazio educativo e partecipato, aperto ai bambini e alle famiglie, per promuovere comportamenti virtuosi e consapevoli in materia ambientale”.

Antonella Lomoro, presidente di Amiu Puglia, ha rimarcato l’importanza strategica dell’impianto nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi di igiene urbana: “Il CCR di viale Kennedy completa una rete cittadina che consente una gestione più capillare ed efficiente dei rifiuti. L’impianto, realizzato con un investimento di 400mila euro provenienti da fondi regionali, rappresenta un tassello fondamentale per ridurre l’abbandono dei rifiuti, fenomeno che danneggia non solo il decoro urbano ma anche l’impegno quotidiano di tanti cittadini rispettosi dell’ambiente”.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI