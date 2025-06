Giornate Europee dell’Archeologia 2025: il patrimonio della Puglia in vetrina dal 13 al 15 giugno

Aperture straordinarie, laboratori e visite guidate: anche Manfredonia e Siponto protagoniste della tre giorni dedicata alla scoperta del passato

Dal 13 al 15 giugno 2025, tornano in tutta Europa le Giornate dell’Archeologia (GEA), evento culturale di respiro internazionale coordinato dall’INRAP – Institut national de recherches archéologiques préventives, sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa. In Puglia, musei, parchi archeologici e castelli si trasformeranno in teatri del passato, offrendo laboratori, visite guidate e attività per famiglie, il tutto incluso nel costo del biglietto d’ingresso.

Focus su Siponto e Manfredonia: archeologia per tutte le età

Tra i poli di maggiore interesse della manifestazione spiccano Manfredonia e il vicino Parco archeologico di Siponto, dove sabato 14 giugno andrà in scena una giornata intensa e ricca di eventi, promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in collaborazione con l’Università di Foggia, l’Università di Bari, l’Università McGill di Montréal (Canada), il Comune di Manfredonia e l’associazione ArcheoSipontum.

Laboratori didattici per giovani archeologi

Alle 10.30, i più piccoli potranno calarsi “Nei panni dell’archeologo”, partecipando a un vero e proprio laboratorio pratico di simulazione di scavo. Alle 17.00, spazio alla creatività con “Vasai per un giorno”, dove i partecipanti impareranno le antiche tecniche di lavorazione della ceramica e potranno realizzare decorazioni ispirate ai manufatti medievali.

Visite agli scavi in corso

Sempre il 14 giugno, alle 10.30 e alle 11.30, saranno organizzate visite guidate agli scavi archeologici attualmente in corso a Siponto. I partecipanti avranno l’opportunità di accedere a un settore residenziale situato a sud del decumano massimo dell’antica Sipontum, scoprendo uno spaccato di vita quotidiana medievale, dal X-XI secolo fino al tardo XIV secolo. Un’occasione rara per osservare dal vivo il lavoro degli archeologi e conoscere da vicino le dinamiche della ricerca sul campo.

Altri appuntamenti in Puglia

Oltre a Manfredonia e Siponto, le GEA coinvolgeranno anche altre importanti sedi del patrimonio archeologico pugliese:

Altamura : il 14 giugno, il Museo Archeologico ospiterà un incontro con studiosi e funzionari dedicato ai reperti della Murgia.

Ruvo di Puglia : il 13 giugno, visita serale alla collezione del Museo “Jatta” e alla mostra sul collezionismo.

Monte Sannace : il 14 e 15 giugno, visite agli scavi medievali e inaugurazione dell’“Archeoground”, un’area ludica ispirata al mito di Peucezio.

Gioia del Colle : laboratori didattici per bambini il 13 e 14 giugno e visite guidate alla collezione del Museo.

Mattinata : attività per i più piccoli con letture ad alta voce (14 giugno) e simulazione di scavo archeologico (15 giugno).

Canne della Battaglia: domenica 15 giugno, “Passeggiata tra le rovine” con l’équipe di scavo delle Università di Bari e Foggia.

Le Giornate Europee dell’Archeologia rappresentano un invito a scoprire e riscoprire il patrimonio che ci circonda, unendo conoscenza, gioco e partecipazione. Un’occasione imperdibile per cittadini, famiglie e appassionati.