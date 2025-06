Per la prima volta San Severo ospita un evento di livello professionale dedicato alla musica degli Ottoni, nell’ambito della “Festa della Musica” che si celebra ogni anno a livello nazionale il 21 Giugno.

Il 21 e 22 giugno 2025 la città di San Severo accoglierà “Ottoni in Festa”, un Festival pensato per coniugare alta formazione musicale e diffusione culturale, con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza a nuove forme culturali, artistiche e musicali grazie anche alle esibizioni itineranti nei luoghi simbolo della città che animeranno le due giornate di studio e performance.

Il festival avrà un impatto importante sul territorio, coinvolgendo giovani musicisti provenienti da tutta la Puglia e anche da fuori regione, tra professionisti e amatori di ogni età, che parteciperanno alle masterclass. Una vera occasione per promuovere San Severo come polo culturale musicale e punto di riferimento per l’educazione artistica.

La realizzazione di questa manifestazione è frutto del lavoro congiunto di due figure centrali: il Direttore Artistico Maestro Antonio Carretta, Docente di Tromba presso il Conservatorio“U. Giodano” di Foggia e presidente dell’Associazione Culturale “Crescendo” di San Paolo di Civitate, e il Maestro Emilio Tricarico Presidente dell’Associazione “Armonie Daune” di San Severo, da sempre promotore della cultura musicale sul territorio.

Il Maestro Antonio Carretta, ha svolto un ruolo essenziale nella costruzione del progetto, attivando una fitta rete di collaborazioni con associazioni musicali del territorio e oltre, consolidando rapporti che hanno permesso di strutturare un evento di livello. Sotto la sua direzione artistica, la manifestazione porterà a San Severo artisti di fama internazionale come Olivier Haas (Docente di Euphonium e Tuba), Andrea Tofanelli (docente di tromba) e Aldo Caterina (docente di trombone), che guideranno le masterclass e saranno protagonisti di momenti musicali di grande impatto. Un esempio significativo è il concerto “Puccini in Jazz” con Andrea Tofanelli, in programma sabato 21 giugno alle ore 20:00 presso la Galleria “Nino Casiglio” unico spettacolo ufficialmente riconosciuto dalla Fondazione Puccini, alla sua prima esecuzione assoluta in Puglia. Sul palco si esibiranno il trombettista di fama mondiale M°Andrea Tofanelli e il M°Riccardo Arrighini al pianoforte, in un progetto che unisce la tradizione lirica del compositore lucchese al linguaggio raffinato del jazz contemporaneo, evento, quest’ultimo sponsorizzato dall’Associazione ACM di Torremaggiore come anteprima del Festival Estivo “GezzinVilla” 2025.

Fondamentale anche il supporto di “Yamaha Italia”in collaborazione con “Palladium Music, partner tecnici della manifestazione, che saranno presenti durante le master classcon un’esposizione esclusiva di strumenti musicali della propria linea dedicata agli ottoni, offrendo ai partecipanti e al pubblico la possibilità di scoprire e provare da vicino modelli professionali di altissima qualità.

Sul valore dell’iniziativa si è espresso il Presidente di Armonie Daune – Maestro Emilio Tricarico, che ha dichiarato:

«Ancora una volta l’associazione Armonie Daune, dimostra che fare rete tra associazioni è fondamentale, ma deve essere fatto con professionalità. Solo unendo le forze possiamo davvero alzare il livello culturale di una città come San Severo, che purtroppo, per molti aspetti, vive in un contesto culturalmente arido. Questa manifestazione è la prova che un cambiamento è possibile, se guidato da passione, competenza e collaborazione concreta.»

«L’idea – prosegue Tricarico – è che questa iniziativa possa diventare un format stabile all’interno della Festa della Musica, dedicando ogni anno le masterclass a uno strumento o a una famiglia di strumenti diversa. Quest’anno cominciamo con gli ottoni, ma immaginiamo già future edizioni dedicate, ad esempio, agli archi, ai legni o alla percussione, sempre con un approccio professionale e aperto al territorio.»

Inoltre, è prevista – in attesa di convalida ufficiale da parte dell’ Amministrazione Comunale – una serata di chiusura straordinaria per il 22 giugno, interamente organizzata dall’Associazione Armonie Daune, che prevede cinque concerti in contemporanea in altrettante piazze della città, trasformando San Severo in un grande palcoscenico a cielo aperto, nel segno della musica e della condivisione.

Con “Ottoni in Festa”, San Severo si apre a una nuova visione culturale, fatta di cooperazione, qualità e apertura al futuro.

IL FESTIVAL DEGLI OTTONI È PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE ARMONIE DAUNE APS, IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CRESCENDO APS, L’ASSOCIAZIONE A.C.M. DI TORREMAGGIORE, LA CONSULTA DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO DELL’AQUILA, LA SCUOLA CIVICA FENAROLI DI LANCIANO E LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI SAN SEVERO.CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SAN SEVERO – ASSESSORATO ALLA CULTURA, CON IL SUPPORTO DI YAMAHA ITALIA, ADAMS, PALLADIUM MUSIC E CIANCIARUSO STRUMENTI MUSICALI.