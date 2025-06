Ogni anno, da buon devoto della Madonna di Siponto, partecipo alla lunghissima processione dei fedeli che si snoda per le vie della nostra città.

Durante il tragitto, sono preso dall’ascolto di un dolcissimo inno, ripetuto a mo’ di cantilena, che nei primi due versi testualmente recita:

“Venisti dall’Oriente, nei secoli lontano,

col Santo Majorano, che sol fidava in te…”.

Riflettendo, non riscontro logica nel fatto che il Santo Quadro possa essere stato portato dall’Oriente, su richiesta del vescovo Lorenzo, dipinto dalla mano di San Luca Evangelista.

In proposito, nelle Memorie storiche dell’antica e moderna Siponto ordinatamente disposte in forma d’annali colle notizie delle convicine regioni e dell’istoria chiesastica e profana — opera dell’Avvocato Matteo Spinelli Sipontino, parte prima, Manfredonia 1783 — dalla pagina 427 alla pagina 428 si legge:

“…Qui venmi a dover ripigliare laconicamente ciò che ho riferito nell’anno dell’Era Cristiana 69. Scrivendo l’edificazione della Chiesa Cattedrale Sipontina, dove mi rammento d’aver promesso di mostrare l’origine della benedetta immagine di Santa Maria di Siponto per opera del pennello di San Luca, e porta per autorità il dialogo del Cavalieri, che non ebbe mai sognato di scrivere per caso, se nulla mai ne seppe, onde si abbia accertare dal mio leggitore di Maria SS.ma sistente una delle tre copie, che S. Lorenzo fece venire da Costantinopoli, ed è questa la più grande di misura in riguardo delle altre due, effigiata nel legno del cedro dal più eccellente pittore ch’eravi allora in Oriente, e non già che sia opera del pennello di San Luca, stante delle dipinture di un tal Santo Evangelista, se mai si trovano, pochissimi sono i luoghi, che li hanno realmente vere; che, se poi vuol prestarsi l’orecchio alla passione che hanno sposata tutti gli abitatori de’ loro rispettivi luoghi, tutte le immagini della Vergine, che da per ogni luogo si ritrovano, sono dipinture fatte da S. Luca; ed un tal errore osservasi molto più degli altri luoghi in Roma, che non v’è chiesa, che non abbia della Madre di Dio un’immagine antica, o quasi antica, la qual dal fanatismo dà Romani, si piaccia per l’opera di S. Luca…”

Ho avuto modo, per ultimo, di leggere un saggio dal titolo:

“La presenza della soluzione grafica detta Odighitria nel panorama religioso pugliese – Problematiche formali e comunicative relative ad un prodotto visuale destinato al culto”, scritto da Antonio Pio Di Cosmo.

Questo scritto è riportato negli Annali di Studi Religiosi, ISBN 979-12-218-1466-8, DOI 10.53136/979122181466812, pp. 185–243 (settembre 2024).

L’autore, a proposito dell’icona della Vergine di Siponto, a pagina 215, ammette che:

“…I dati evinti, se uniti a quanto dedotto dalla riconsiderazione dei volti dei prefati santi collocati sul bordo dell’icona operata da Carlo Mariani, ci permettono di anticipare la sua datazione ad un’epoca davvero precoce. Partendo dalla tecnica in cui sono realizzati i santi laterali, i quali sappiamo non essere mai stati ritoccati, quest’ultima ancora la esecuzione a opere bizantine all’XI secolo; suggestivi confronti si possono istituire con l’Exultet di Bari, cercando tra i santi entro clipei legati dal nastro a losanghe, che come prezioso fornisce maggiore attendibilità alla tesi di Petrucci, che addita la commissione della immagine al vescovo Gerardo, il quale nel 1063 richiede al prelato abate Adamo ed all’atelier di Tremiti una “scaramagna bona et una ycona pro utilitate predicte ecclesie” (Petrucci 1969a, doc. n.76, p. 227)…”.

Continuerò sempre a partecipare alla processione del 31 agosto in onore della Vergine, anche se all’ascolto di quell’inno rimarrò perplesso per il suo contenuto, sicuramente non veritiero nei suoi versi.

Dott. Nicola Ciociola