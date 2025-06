MANFREDONIA (FOGGIA) – Il Comune di Manfredonia informa i cittadini che nei prossimi giorni inizierà la spedizione e/o consegna degli avvisi di pagamento TARI per l’anno 2025.

La comunicazione riguarda tutte le utenze domestiche e commerciali, con importanti novità riguardanti le tariffe e i servizi offerti.

Cosa contiene l’avviso di pagamento

Ogni plico inviato o consegnato ai contribuenti comprenderà:

Informazioni generali sulla tassa rifiuti (TARI)

Dettaglio del calcolo dell’importo dovuto

Elenco delle tariffe approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03/03/2025

Moduli di pagamento tramite il sistema PagoPA, con possibilità di saldare in un’unica soluzione o in quattro rate

Componenti tariffarie e agevolazioni nazionali

Oltre alle tariffe comunali e all’addizionale provinciale TEFA (5%), gli avvisi includono tre componenti perequative nazionali previste dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente):

Bonus sociale TARI 2025: previsto dal DPCM 24 gennaio 2025, consiste in una riduzione del 25% dell’importo della tassa per le utenze domestiche che rispettano determinati requisiti ISEE (fino a 9.530 euro o fino a 20.000 euro per nuclei con almeno quattro figli a carico).

Il bonus sarà applicato automaticamente, senza necessità di domanda, attraverso l’integrazione delle banche dati INPS, ARERA e Comuni. Attualmente, l’applicazione è in attesa dei provvedimenti attuativi ufficiali.

Cosa fare in caso di mancata ricezione dell’avviso

Se qualche contribuente non riceve l’avviso entro i tempi previsti, è invitato a contattare l’Ufficio Tributi tramite i canali ufficiali indicati dal Comune.

Scadenze e pagamenti

Gli avvisi saranno recapitati successivamente alla scadenza della prima rata prevista per il 30 maggio 2025.

Tuttavia, il ritardo nella consegna non comporterà sanzioni o oneri aggiuntivi per i contribuenti.

L’assessora alle Risorse Finanziarie e Programmazione, Dott.ssa Cecilia Simone, sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel garantire trasparenza e servizi efficienti ai cittadini, ricordando che tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Per ulteriori dettagli o assistenza, si consiglia di consultare il portale ufficiale o rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi.