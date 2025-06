Rimozione oneri di riscossione indebiti: il Garante del Contribuente archivia il caso Manfredonia

Bari, 9 giugno 2025. A seguito di una segnalazione avanzata dall’avv. Grazia Pennella per conto dell’Associazione Nazionale Consumatori – delegazione di Manfredonia (leggi qui), il Garante del Contribuente per la Puglia ha disposto l’archiviazione di una relativa pratica.

L’esposto, protocollato lo scorso 26 maggio, denunciava l’applicazione indebita di oneri di riscossione da parte della società concessionaria C & C S.r.l., incaricata dell’accertamento e riscossione dei tributi per conto del Comune di Manfredonia.

A seguito della segnalazione, la C & C S.r.l. ha comunicato formalmente, con nota del 6 giugno 2025, la volontà di provvedere ai rimborsi degli oneri applicati indebitamente, senza limiti di importo, nei confronti dei contribuenti interessati.

Il Garante, preso atto della dichiarazione della società e considerata cessata la materia del contendere, ha pertanto ritenuto di archiviare la pratica, riservandosi tuttavia di verificare in seguito il corretto adempimento degli impegni assunti dalla Concessionaria.

Il provvedimento, firmato dal Dott. Ennio Attilio Sepe, Garante del Contribuente per la Puglia, è stato trasmesso tanto alla società coinvolta quanto alla parte esponente.

Da evidenziare come, attraverso l’avv.. Grazia Pennella, l’Associazione Nazionale Consumatori – delegazione di Manfredonia “chiederà contezza al Comune e alla società concessionaria degli avvenuti rimborsi. In caso contrario, si procederà nuovamente a segnalare al garante l’inadempimento verso i contribuenti“.