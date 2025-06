Rossella Pipino trionfa al Miss Universe: doppio oro nel Bodybuilding per la campionessa di Apricena - FB

APRICENA – Orgoglio e soddisfazione per tutta la comunità di Apricena, che festeggia un prestigioso successo internazionale grazie alla sua concittadina Rossella Pipino. L’atleta ha infatti conquistato due medaglie d’oro nella categoria Bodybuilding nell’ambito del concorso Miss Universe, imponendosi tra le migliori atlete del panorama mondiale.

Un risultato straordinario che non solo premia l’impegno e la dedizione di Rossella, ma porta il nome di Apricena sul podio internazionale.

La sua performance, frutto di anni di allenamento, disciplina e sacrificio, rappresenta un esempio di eccellenza sportiva e determinazione.

L’Amministrazione Comunale ha espresso pubblicamente le proprie congratulazioni, sottolineando come Rossella sia motivo di grande orgoglio per l’intera cittadinanza: «Il suo successo è la dimostrazione concreta di quanto la passione, unita alla costanza, possa condurre a traguardi straordinari. Rossella ha saputo rappresentare con onore i valori della nostra comunità».

Il doppio titolo mondiale conquistato da Rossella Pipino è destinato a restare nella memoria collettiva come uno dei momenti più alti per lo sport locale, e un’ispirazione per le giovani generazioni.