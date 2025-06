Uno di loro, in un borsello, aveva nascosto una pistola calibro 9, un altro un’arma giocattolo senza tappo rosso.

Gli arresti sono stati eseguiti ieri mattina, in tre sono ora ai domiciliari e uno (Campanale, che aveva la pistola risultata rubata nel 2000) in carcere.

Il gruppo, monitorato dalla polizia, è stato intercettato in un parcheggio nel quartiere San Girolamo. Alla vista degli agenti, i quattro si sono dati alla fuga su un’Alfa Romeo Giulietta con targhe contraffatte, ma sono stati bloccati all’imbocco della rampa d’accesso del parcheggio. Nella perquisizione, i poliziotti hanno trovato l’arma, le apparecchiature e i chiodi. In un box sono invece stati trovati altri chiodi saldati e abiti indossati in precedenza. L’operazione, spiega la polizia in una nota, rientra “in una più ampia attività di prevenzione e repressione, in Bari e provincia, finalizzata a contrastare il fenomeno dei reati predatori”.

ANSA