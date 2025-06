Manfredonia – 11 giugno 2025. Il consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo della lista Servizio e Tutela dei Cittadini, torna a sollevare dubbi e critiche sul recente aumento della tassa rifiuti (TARI) deliberato dal Comune di Manfredonia, con una nota ufficiale indirizzata al Prefetto di Foggia, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale.

Nel documento, protocollato dopo una prima interrogazione depositata il 10 giugno (prot. n. 30537), Marasco formula una rettifica e integrazione dell’intervento precedente, definendo gli aumenti come potenzialmente “truffaldini” e sollecitando l’amministrazione a ritirarli o modificarli con urgenza.

“Perché la tariffa al metro quadro è stata ridotta di pochi centesimi, mentre la quota fissa variabile ha subito un incremento fino al 200%?” si chiede Marasco. “È forse un modo per prendere in giro i cittadini sipontini?”

Tra i punti critici segnalati nel testo:

L’elaborazione delle tariffe affidata alla società C&C di Margherita di Savoia, la cui natura e competenze sono messe in discussione dal consigliere;

La mancanza di chiarezza sulle verifiche effettuate dal dirigente di settore e dal responsabile dell’ufficio tributi;

Dubbi sulle competenze tecniche dell’Assessore al bilancio nel valutare correttamente le tariffe proposte;

Tempistiche anomale: secondo Marasco, le bollette TARI sono state recapitate ai cittadini nel mese di giugno con una scadenza già fissata per maggio 2025.

Il consigliere evidenzia inoltre una presunta contraddizione tra la vocazione sociale dell’amministrazione di centrosinistra e l’impatto reale degli aumenti sulle fasce più deboli della popolazione.

“Si tratta di una diminuzione apparente che maschera un aggravio concreto per le famiglie. Dov’è la tutela dei diritti e dei cittadini più fragili di cui l’amministrazione si fa vanto?” – incalza Marasco.

Petizione popolare e accesso agli atti in vista

Nel finale della nota, Marasco invita formalmente l’amministrazione comunale a sospendere l’efficacia del deliberato in attesa di revisione, annunciando che – in mancanza di risposte chiare – si attiverà per promuovere una raccolta firme e presentare una petizione popolare.

Inoltre, annuncia un’azione formale di accesso agli atti per verificare eventuali oneri di riscossione indebitamente versati alla società concessionaria C&C, con l’obiettivo di chiarire il flusso economico tra Comune e gestore esterno.

Il consigliere conclude chiedendo che venga data risposta sia in forma orale durante il prossimo Consiglio Comunale, sia successivamente in forma scritta, sottolineando la necessità di trasparenza e responsabilità amministrativa su un tema così delicato per i cittadini.