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Home // Cronaca // “Area di 10.000 mq sul litorale di Zapponeta, sequestrata il 19 maggio, restituita ai proprietari”

LITORALE ZAPPONETA “Area di 10.000 mq sul litorale di Zapponeta, sequestrata il 19 maggio, restituita ai proprietari”

Accolto il ricorso della difesa

Maxi sequestro in un’area demaniale: Cp Manfredonia scopre 150 metri cubi di rifiuti e strutture in degrado - Riesame annulla

Maxi sequestro in un’area demaniale: Cp Manfredonia scopre 150 metri cubi di rifiuti e strutture in degrado - Riesame annulla

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
11 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

In relazione al sequestro preventivo operato in data 19 maggio scorso, avente ad oggetto la vasta aria ricadente sul litorale del comune di Zapponeta (di cui è stata data notizia in data 4.6.2026), rendo noto che, i giudici del Tribunale del Riesame di Foggia, in accoglimento del ricorso del difensore, avvocato Michele Gentile, hanno disposto l’annullamento del provvedimento di sequestro in parola ordinando l’immediata restituzione dei beni agli aventi diritto.

AVV. MICHELE GENTILE, FORO DI FOGGIA
AVV. MICHELE GENTILE, FORO DI FOGGIA

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