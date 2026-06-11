In relazione al sequestro preventivo operato in data 19 maggio scorso, avente ad oggetto la vasta aria ricadente sul litorale del comune di Zapponeta (di cui è stata data notizia in data 4.6.2026), rendo noto che, i giudici del Tribunale del Riesame di Foggia, in accoglimento del ricorso del difensore, avvocato Michele Gentile, hanno disposto l’annullamento del provvedimento di sequestro in parola ordinando l’immediata restituzione dei beni agli aventi diritto.
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8 Giugno 2026 - ore 10:04
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