FOGGIA – Nuova mobilitazione nel trasporto pubblico locale foggiano. Le segreterie territoriali di FILT CGIL e FAISA CISAL hanno proclamato una seconda azione di sciopero di otto ore che coinvolgerà l’intero personale dipendente di ATAF S.p.A., la società che gestisce il servizio di trasporto urbano nel capoluogo dauno. La protesta è stata fissata per il prossimo 10 settembre 2026 e rappresenta un ulteriore passaggio nella vertenza sindacale aperta ormai da diversi mesi tra lavoratori, azienda e amministrazione comunale.

La proclamazione è stata formalmente trasmessa al Prefetto di Foggia, al Comune, ai vertici aziendali di ATAF, alla Commissione di Garanzia sugli scioperi e agli organismi competenti in materia di conflitti sindacali. Nel documento, le organizzazioni sindacali ricostruiscono dettagliatamente il percorso che ha portato alla nuova astensione dal lavoro, denunciando quella che definiscono una persistente assenza di risposte da parte della proprietà e dell’azienda rispetto alle richieste avanzate dai lavoratori.

Secondo quanto riportato dalle sigle sindacali, la vertenza ha avuto inizio il 23 aprile scorso con l’avvio della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. L’iniziativa era stata motivata dalla presenza di numerose criticità aziendali che, a giudizio delle organizzazioni dei lavoratori, richiedevano un confronto urgente con l’azienda e con il socio pubblico rappresentato dal Comune di Foggia.

I sindacati sostengono che, a seguito della prima comunicazione, non sarebbe arrivato alcun riscontro concreto né da parte dell’ente proprietario né da parte della società. Una situazione che ha portato, pochi giorni dopo, all’attivazione della seconda fase delle procedure di conciliazione. Successivamente è stata proclamata una prima azione di sciopero di quattro ore, culminata in un tentativo di conciliazione svolto in Prefettura alla presenza del Capo di Gabinetto. Anche quell’incontro, secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, si sarebbe concluso senza risultati concreti e con esito negativo.

L’8 giugno scorso si è quindi svolta una prima giornata di protesta della durata di quattro ore. Tuttavia, a distanza di settimane, le sigle sindacali affermano di non aver registrato alcun passo avanti significativo rispetto alle questioni poste al centro della vertenza. Da qui la decisione di alzare il livello della mobilitazione e di proclamare uno sciopero di durata doppia rispetto al precedente.

Nel documento inviato alle istituzioni vengono indicate quattro richieste considerate prioritarie e non più rinviabili. In primo luogo, i sindacati chiedono l’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico urbano, definito una condizione imprescindibile per garantire stabilità e prospettive future all’azienda e ai lavoratori. La seconda questione riguarda il mancato rispetto degli impegni che sarebbero stati assunti nel verbale di incontro del 15 settembre 2025.

Tra le rivendicazioni figura inoltre la richiesta di un piano concreto per il turnover del personale. Secondo le organizzazioni sindacali, l’assenza di un programma definito per il ricambio generazionale e per le nuove assunzioni rischierebbe infatti di aggravare le difficoltà operative dell’azienda e di incidere sulla qualità del servizio offerto ai cittadini.

Altro tema centrale della piattaforma rivendicativa è la definizione di un accordo aziendale di secondo livello che introduca miglioramenti sia sul piano normativo sia su quello economico per i dipendenti della società di trasporto. Una richiesta che da tempo rappresenta uno dei principali punti di confronto tra lavoratori e vertici aziendali.

Le organizzazioni sindacali parlano apertamente di «immobilismo istituzionale e datoriale» e accusano sia la proprietà sia la dirigenza aziendale di aver ignorato le legittime richieste avanzate dal personale. Per questo motivo, spiegano, la prosecuzione della protesta viene considerata l’unico strumento rimasto a disposizione dei lavoratori per ottenere risposte concrete.

Lo sciopero del 10 settembre interesserà tutto il personale dipendente di ATAF, compresi operatori di esercizio, personale amministrativo, tecnici e addetti alle officine. Per il personale viaggiante l’astensione dal lavoro sarà articolata nelle fasce orarie comprese tra le 8.30 e le 12.30 e tra le 15.30 e le 19.30. Per il personale amministrativo, di manutenzione e di officina, invece, lo sciopero coinciderà con le ultime quattro ore del turno di servizio. Saranno comunque garantite le prestazioni minime previste dalla normativa vigente sui servizi pubblici essenziali.