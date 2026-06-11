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SERVIZIO ANTINCENDIO Bosco Incoronata, affidato il servizio antincendio e vigilanza ambientale

L’incarico è stato assegnato alla Protezione Civile Radio Club “G. Marconi” di Foggia per un importo complessivo di 12 mila euro, quale rimborso delle spese sostenute per le attività previste.

Parco Bosco Incoronata, via libera al programma 2026: relazione approvata e inviata alla Regione

Bosco dell’Incoronata- Fonte: Foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Giugno 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – In vista della stagione estiva e dell’aumento del rischio incendi, il Comune di Foggia ha affidato i servizi di pattugliamento, primo intervento antincendio e vigilanza ambientale nel Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata.

L’incarico è stato assegnato alla Protezione Civile Radio Club “G. Marconi” di Foggia per un importo complessivo di 12 mila euro, quale rimborso delle spese sostenute per le attività previste.

Il primo servizio riguarderà il periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre 2026, coincidente con la fase di maggiore pericolosità per gli incendi boschivi dichiarata dalla Regione Puglia. Il secondo servizio interesserà invece il periodo dal primo ottobre 2026 al 15 giugno 2027 e sarà dedicato alla vigilanza del territorio, al contrasto degli illeciti ambientali e alla corretta gestione delle aree picnic.

L’iniziativa consentirà di integrare l’attività svolta da ARIF e dagli altri organismi istituzionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto degli incendi, assicurando una presenza più capillare nell’area protetta.

L’obiettivo è rafforzare la tutela del patrimonio boschivo e garantire maggiore sicurezza all’interno di uno dei principali polmoni verdi della città.

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