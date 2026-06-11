FOGGIA – Il Foggia guarda al futuro con fiducia nonostante la retrocessione maturata sul campo. La liquidazione giudiziale della Ternana potrebbe infatti aprire le porte alla riammissione di una delle squadre retrocesse nell’ultima stagione di Serie C, e il club rossonero spera di poter beneficiare di questa opportunità.

A fare il punto della situazione è stato il presidente del Foggia, Gennaro Casillo, intervenuto a margine della sua nomina alla guida della Confesercenti della Provincia di Foggia. Come riportato da Foggiacalciomania.com, il numero uno rossonero ha confermato che la società sta già programmando la prossima stagione.

“Stiamo lavorando per porre basi solide e, molto probabilmente, annunceremo la campagna abbonamenti anche prima dell’ufficialità della riammissione, perché il progetto che stiamo realizzando deve guardare soprattutto all’organizzazione aziendale e, come dicono i tifosi, la categoria è un dettaglio”, ha dichiarato Casillo.

Il presidente ha poi sottolineato come il club stia operando per non farsi trovare impreparato in vista delle imminenti scadenze.

“Sappiamo quello che dobbiamo fare e non ci faremo trovare impreparati. Dobbiamo rispettare i contratti e, fino al 30 giugno, non possiamo ufficializzare nulla. Ormai le date importanti si avvicinano, quindi è solo questione di tempo”.

Capitolo stadio. Arrivano segnali incoraggianti anche sul fronte dello Zaccheria, da tempo al centro dell’attenzione per gli interventi di adeguamento richiesti.

“Il Foggia giocherà finalmente in uno stadio Zaccheria completamente a norma. Nell’ultima riunione con il Comune mi hanno assicurato che per l’avvio del campionato avremo lo stadio con i lavori eseguiti. Monitoreremo la situazione”, ha spiegato Casillo.

Infine, un messaggio rivolto alla tifoseria e alla città.

“Ora pensiamo a fare il Foggia che merita questa piazza. Lo vogliamo tutti. Da quando siamo entrati a febbraio non ci siamo fermati un attimo, dovendo risolvere tante situazioni. Ancora un po’ di pazienza e inizieremo a scrivere una nuova pagina della storia del Foggia”.

La società rossonera resta dunque in attesa delle decisioni ufficiali che potrebbero cambiare il proprio destino sportivo, mentre prosegue il lavoro per costruire una struttura solida e pronta ad affrontare la prossima stagione. Lo riporta calciomercato.com.