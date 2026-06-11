ROMA – Il procedimento disciplinare avviato a seguito dell’esposto presentato il 9 ottobre 2025 da D.R. è stato definito. Lo comunica la Segreteria Procedimenti Disciplinari della Procura Generale presso la Corte di Cassazione in una nota datata 24 ottobre 2025, inviata in risposta a una richiesta di informazioni formulata dallo stesso D.R.

Nella comunicazione ufficiale, la Procura Generale precisa che l’unica informazione ostensibile riguarda proprio la conclusione del procedimento, senza fornire ulteriori dettagli sul merito della vicenda o sugli esiti delle valutazioni svolte.

L’ufficio richiama infatti un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti dei procedimenti disciplinari non sono soggetti alle ordinarie regole di accesso previste per i documenti amministrativi. Secondo tale interpretazione, la documentazione relativa alla fase preliminare del procedimento mantiene natura processuale e, pertanto, non può essere resa accessibile ai richiedenti.

La nota evidenzia inoltre che la fase preliminare è finalizzata sia alla verifica dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare sia all’accertamento dell’eventuale esistenza di un illecito. Qualora gli elementi raccolti risultino privi di sufficiente rilevanza disciplinare, il procedimento può concludersi con un provvedimento di archiviazione. Anche in questo caso, tuttavia, l’esito dettagliato delle valutazioni non può essere divulgato.

A sostegno della propria posizione, la Procura Generale richiama numerose pronunce del Consiglio di Stato e del TAR Lazio che hanno confermato negli anni i limiti all’accesso agli atti relativi ai procedimenti disciplinari.

La comunicazione è firmata dalla dottoressa Maria Grazia Rosa, della Segreteria Procedimenti Disciplinari della Procura Generale della Corte di Cassazione.

In sintesi: la Procura Generale conferma che il procedimento disciplinare originato dall’esposto di D.R. è stato chiuso, ma ribadisce l’impossibilità di fornire ulteriori informazioni o consentire l’accesso agli atti relativi all’istruttoria e alle valutazioni effettu