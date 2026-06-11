Le Guardie Ambientali Italiane nel primo pomeriggio, hanno rinvenuto un esemplare di cicogna senza vita sul ciglio della Strada Provinciale 141 delle Saline, all’interno dell’area del Parco Nazionale del Gargano.

Considerata l’importanza naturalistica della specie, protetta dalla normativa nazionale e comunitaria, il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella, ha provveduto a contattare direttamente il Comando Regionale dei Carabinieri Forestali affinché si procedesse al recupero dell’animale e agli accertamenti necessari per determinare le cause del decesso.

La presenza della cicogna nel nostro territorio rappresenta un importante indicatore della qualità ambientale e della biodiversità che caratterizzano le aree umide e protette del Gargano. Per questo motivo, ogni perdita di un esemplare merita attenzione e approfondimento.

L’episodio offre anche l’occasione per sensibilizzare cittadini e automobilisti sull’importanza di prestare la massima attenzione durante la guida nelle aree naturali e lungo le rotte frequentate dall’avifauna selvatica.

Proteggere la natura significa proteggere il nostro futuro, commenta Manzella.