Dimissioni Episcopo, Furore: “Il campo largo non regge, senza mea culpa si perde credibilità”

Le dimissioni della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo aprono una fase di forte tensione politica e mettono in discussione la tenuta del cosiddetto “campo largo” in città. Nel Movimento 5 Stelle il confronto si fa sempre più acceso, con posizioni divergenti sul futuro della coalizione e sulla gestione della crisi amministrativa.

A intervenire è l’europarlamentare M5S Mario Furore, che respinge ogni accusa di pressioni sui consiglieri e richiama la necessità di una svolta netta: “Nessuno tra noi ha imposto come votare ai consiglieri del M5S come votare. La linea del partito era molto chiara ed era espressa nelle linee richieste alla sindaca, la cui risposta (la letterina), presentata la sera prima del Consiglio, evidentemente non ha convinto quei consiglieri comunali che hanno deciso di non presentarsi in aula”.

Furore smentisce inoltre qualsiasi condizionamento esterno: “Sobillati da nessuno per altro, poiché non sono pecore da ammansire e forse semplicemente congrui rispetto chi si è presentato in aula ma con i mal di pancia verso l’andamento della maggioranza”.

Il passaggio politico è netto: “A me questi proclami alla responsabilità iniziano a fare venire l’orticaria. Se il campo largo, chi lo guida ed il Movimento 5 Stelle locale non hanno il coraggio di resettare tutto a Foggia, senza un mea culpa serio, potrà sì resistere fino alle politiche o alle prossime elezioni comunali, ma con che resa? Davanti ai cittadini che chiedono risultati concreti o alziamo il tiro o è meglio chiedere scusa con evidenti conseguenze, questa è la vera responsabilità che dobbiamo alla città”.

L’europarlamentare rivendica poi il proprio approccio politico: “Foggia ci ha premiato per il cambiamento, non per questa ‘commedia degli equivoci’. Io nella mia vita non ho mai fatto questioni di poltrone ma di temi, vorrei semplicemente vedere i miei temi ed obiettivi realizzati e non ostacolati”.

E conclude con una critica al sistema delle alleanze: “Parigi val bene una messa diceva qualcuno, ma non con la mia faccia, quella di chi sul territorio ha preso voti e consensi e non sa più come giustificarsi davanti ai cittadini per colpe che ora non sono proprie”.

Sul fronte interno al M5S interviene anche il consigliere comunale Francesco Strippoli, che giudica insufficiente la proposta avanzata dalla sindaca per la gestione della crisi: “Non era accettato neanche dai suoi stessi compagni di partito. Non era una soluzione che segnasse un cambio di passo”.

Strippoli punta l’attenzione sulle criticità della città: “Ieri, mentre si celebrava il consiglio comunale, c’era uno sciopero molto partecipato dei lavoratori dell’Ataf, per esempio, e una parte dei parchi della città stava andando a fuoco, perché pieni di erbacce secche e alte. E poi le tante criticità: Pug, strade, ambiente, verde pubblico, il Palmisano, Parcocittà. Ci sono dei buchi neri incredibili”.

Il consigliere chiarisce inoltre che non si tratta di rivendicazioni personali, ma di problemi strutturali legati al funzionamento dell’amministrazione.

Critico anche sul rendiconto di gestione, definito “molto deludente”, con una relazione dei revisori che viene descritta come “sanguinosa”, soprattutto per i ritardi sul Pnrr e la gestione dei fondi.

Sulla lettera inviata in extremis dalla sindaca, Strippoli parla di una soluzione tardiva e insufficiente, definendola un “pannicello caldo”, mentre sul capo di gabinetto osserva che “quella è una figura, invece, che darebbe una smossa”. E aggiunge: “Se avesse provato a risolverla qualche settimana prima, avremmo avuto tutto il tempo di somatizzare la proposta”.

La crisi politica a Foggia resta quindi aperta, con il futuro della maggioranza sempre più legato alla capacità di ricucire le fratture interne e di dare risposte concrete alle criticità amministrative della città.

Lo riporta foggiatoday.it.