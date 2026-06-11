VIESTE – Potenziamento dei servizi sanitari in vista dell’arrivo di migliaia di turisti durante la stagione estiva. L’amministrazione comunale di Vieste ha ottenuto il rafforzamento delle strutture di emergenza e assistenza territoriale per il periodo estivo 2026, con misure che riguarderanno il servizio 118, il Punto di Primo Intervento e la Guardia Medica Turistica.

L’iniziativa nasce dalla necessità di adeguare l’offerta sanitaria all’aumento della popolazione presente sul territorio nei mesi di maggiore affluenza turistica. Durante l’estate, infatti, Vieste registra presenze che moltiplicano diverse volte il numero dei residenti, con inevitabili ripercussioni sulla domanda di assistenza sanitaria e sui servizi di emergenza.

Tra le misure previste figura il rafforzamento delle postazioni del sistema di emergenza-urgenza 118, attraverso un incremento delle risorse professionali e organizzative destinate alla gestione degli interventi sul territorio. L’obiettivo è ridurre i tempi di risposta e garantire una maggiore capacità operativa nelle settimane di massimo afflusso turistico.

Particolare attenzione è stata riservata anche al Punto di Primo Intervento, struttura che rappresenta un presidio fondamentale per la gestione dei casi sanitari meno gravi e per il filtro degli accessi ospedalieri. Il potenziamento consentirà di assicurare una migliore assistenza sia ai residenti sia ai visitatori.

Analogo intervento interesserà la Guardia Medica Turistica, servizio particolarmente importante nelle località balneari e nelle destinazioni ad alta vocazione turistica. La presenza di personale dedicato permette infatti di offrire risposte sanitarie immediate ai turisti, evitando un eccessivo ricorso ai servizi di emergenza.

L’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come il rafforzamento dei servizi sanitari rappresenti un elemento essenziale per garantire sicurezza e qualità dell’accoglienza.

Il tema della sanità estiva continua a essere uno degli aspetti più rilevanti per le località del Gargano, dove l’incremento della popolazione durante i mesi estivi determina una forte pressione sulle strutture sanitarie territoriali.

L’obiettivo condiviso tra istituzioni locali e azienda sanitaria è quello di assicurare standard assistenziali adeguati durante tutto il periodo turistico, garantendo la capacità di risposta necessaria in una delle aree più frequentate della Puglia.

Le misure programmate per l’estate 2026 rappresentano dunque un tassello importante nella strategia di gestione dei flussi turistici e nella tutela della salute pubblica, in un territorio che si prepara ad accogliere ancora una volta centinaia di migliaia di visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero.