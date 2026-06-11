Export agroalimentare, da Foggia la sfida della Puglia verso la Cina

FOGGIA – Rafforzare la presenza delle eccellenze agroalimentari pugliesi sul mercato cinese e creare nuove opportunità di business per le imprese del territorio. È stato questo il tema centrale della conferenza “Italian Food and Feed CIIE 2026 Promotion – Eccellenze Agri-food Puglia”, svoltasi presso la Camera di Commercio di Foggia e dedicata alle prospettive di internazionalizzazione del Made in Puglia.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Coldiretti Puglia, ha riunito istituzioni italiane e cinesi, rappresentanti del sistema bancario, organizzazioni agricole e aziende impegnate nei processi di esportazione, con l’obiettivo di favorire l’accesso delle produzioni pugliesi a uno dei mercati più importanti e strategici al mondo.

Tra gli ospiti di rilievo hanno partecipato Zhang Lubiao, ambasciatore della Rappresentanza Permanente Cibo e Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese alle Nazioni Unite e al Ministero dell’Agricoltura cinese, Xu Yu Hong, primo consigliere dell’Ufficio Economico e Commerciale dell’Ambasciata cinese a Roma, l’assessore regionale alla Promozione, Graziamaria Starace, il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, il sindaco di Foggia, Maria Aida Episcopo, oltre ai vertici della Bank of China e della ICBC Bank.

Nel corso dei lavori è stato evidenziato il crescente interesse del mercato cinese verso i prodotti agroalimentari italiani di qualità, con particolare attenzione alle produzioni pugliesi, simbolo della dieta mediterranea e della tradizione agricola del Mezzogiorno.

Il presidente di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo, ha sottolineato l’importanza di costruire percorsi concreti di apertura verso i mercati internazionali, valorizzando l’identità delle produzioni regionali e garantendo nuove opportunità di sviluppo per le imprese agricole. Sulla stessa linea il direttore regionale Pietro Piccioni, che ha evidenziato la necessità di accompagnare le aziende nei processi di esportazione attraverso strumenti adeguati e relazioni istituzionali solide.

All’incontro hanno preso parte anche la presidente di BRIFF Min Chang, la vicepresidente della Camera di Commercio Import-Export del settore agroalimentare e dei prodotti animali della Repubblica Popolare Cinese, Yu Lu, rappresentanti del Ministero della Salute italiano, la vicepresidente del CIIE Bureau Xiao Lu e il segretario generale della Camera di Commercio di Foggia, Lorella Palladino.

Particolare attenzione è stata dedicata alle testimonianze delle aziende già protagoniste dell’export verso la Cina. Tra queste Italgel Spa, Oleificio Cericola e Fiordelisi Srl, che hanno illustrato esperienze, opportunità e criticità legate all’accesso al mercato asiatico.

Nel corso della conferenza sono stati approfonditi aspetti normativi, procedure sanitarie, strumenti finanziari e canali commerciali necessari per consolidare la presenza delle imprese pugliesi in Cina, individuata come uno dei principali sbocchi commerciali per il comparto agroalimentare regionale.

L’incontro ha confermato la volontà di rafforzare i rapporti economici e istituzionali tra la Puglia e la Repubblica Popolare Cinese, puntando sulla qualità delle produzioni agroalimentari e sulla capacità delle imprese pugliesi di competere sui mercati internazionali.

A cura di Giovanna Tambo.