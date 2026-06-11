Domani, 12 giugno, la Piazza del Borgo del Regiohotel Manfredi ospita la quinta edizione di “Festa nel Borgo”, l’evento che celebra convivialità, tradizioni popolari e sapori del territorio in una formula che reinterpreta la classica festa di paese nel cuore del Gargano.

L’iniziativa punta a valorizzare il piacere dello stare insieme, trasformando una serata estiva in un’esperienza che unisce enogastronomia, musica e spettacolo dal vivo.

Il percorso gastronomico prevede il ticket con sette degustazioni food e quattro calici di vino selezionati da AIS Puglia. Ogni assaggio è ispirato a figure simboliche della tradizione culinaria, dal macellaio al panettiere, dalla friggitoria al casaro, fino allo chef e al pasticcere.

Nel menù trovano spazio alcune eccellenze della cucina pugliese come bombette di Martina Franca, schiacciata di semola con mortadella, pettole alla pizzaiola, treccione di fiordilatte, caciocavallo di Grotta e strascinate bianche con ragù di braciola, in un vero e proprio viaggio nei sapori regionali.

La serata sarà accompagnata dalla musica popolare de Li Spruvvist, dalle performance itineranti dell’artista circense Manu Circus e da un momento conclusivo di festa che chiuderà l’evento.

“Festa nel Borgo” si conferma così un appuntamento dedicato alla riscoperta del territorio attraverso cibo, cultura e intrattenimento, con una formula che unisce tradizione e contemporaneità.

Maggiori informazioni e ticket disponibili online su festanelborgo.it.