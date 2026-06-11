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FOGGIA VIA FRANCIGENA Foggia candida una ciclovia turistica collegata alla Via Francigena

Un percorso ciclopedonale capace di collegare attrattori turistici, aree naturali e centri urbani, valorizzando al tempo stesso la Via Francigena del Sud

Foggia candida una ciclovia turistica collegata alla Via Francigena

Ciclisti a Celle sulla via Francigena - archivio

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
11 Giugno 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Un percorso ciclopedonale capace di collegare attrattori turistici, aree naturali e centri urbani, valorizzando al tempo stesso la Via Francigena del Sud. È questo l’obiettivo della proposta che il Comune di Foggia intende candidare al Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) 2026-2028.

L’amministrazione comunale ha avviato le attività tecniche necessarie alla predisposizione della candidatura, affidando la redazione di specifici elaborati specialistici relativi alla compatibilità dell’intervento con il Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi e alla realizzazione di una passerella ciclopedonale.

L’iniziativa punta a intercettare il crescente interesse per il turismo lento, il cicloturismo e i cammini religiosi, generando ricadute positive per il sistema ricettivo, le attività economiche rurali e il comparto turistico della Capitanata.

Secondo quanto evidenziato negli atti comunali, il progetto consentirebbe di promuovere forme di mobilità sostenibile, ridurre l’impatto ambientale dei flussi turistici e valorizzare il paesaggio agricolo del Tavoliere.

La candidatura dovrà essere presentata alla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso nazionale che finanzia infrastrutture dedicate alla mobilità dolce e alla fruizione sostenibile del territorio.

A cura di Giovanna Tambo.

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