Un incontro pubblico dedicato alla letteratura, alla giustizia e ai temi del potere e delle radici accompagnerà il debutto narrativo di Michele Emiliano, ex magistrato, già sindaco di Bari ed ex presidente della Regione Puglia, che presenta il suo primo romanzo.

L’appuntamento è fissato per martedì 16 giugno alle ore 18.30, nel Salone dell’Hotel Cicolella di Foggia, dove l’autore incontrerà i lettori per la presentazione di “L’alba di San Nicola” (Solferino, 2026). L’evento, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con Ubik Foggia. A dialogare con l’autore saranno Alessandra Benvenuto e Micky de Finis.

Il romanzo segna l’esordio di Emiliano nella narrativa e si sviluppa come un legal thriller a sfondo storico, ambientato nella Bari del 1911. Al centro della storia, il ritrovamento del corpo di una ragazza uccisa e un’indagine che si intreccia con misteri, inganni e poteri forti. Il sospetto iniziale ricade su un giovane pescatore, ma il caso si complica quando emergono indizi legati a un bottone militare e a figure enigmatiche legate all’esercito e alla politica del tempo.

Nel corso della vicenda, il maresciallo incaricato dell’indagine rifiuta una verità già scritta e si affida a nuovi alleati, tra cui un’avvocatessa che contribuirà a far emergere una rete di segreti, omissioni e interessi che si estendono fino ai vertici del potere e oltre i confini nazionali. Il romanzo intreccia così giustizia sociale, dinamiche politiche e conflitti tra Nord e Sud, in un contesto storico segnato da tensioni e cambiamenti profondi.

Michele Emiliano è politico e magistrato, esponente di spicco del Partito Democratico. È stato segretario regionale del PD in Puglia, sindaco di Bari dal 2004 al 2014 e presidente della Regione Puglia dal 2015 al 2026.