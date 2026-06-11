Edizione n° 6093

BALLON D'ESSAI

EPISCOPO AZZARONE // Dimissioni Episcopo, Azzarone: “Riconosciamo gli errori e rimettiamo Foggia al primo posto”
11 Giugno 2026 - ore  09:21

CALEMBOUR

STARACE // Legale assessora Puglia indagata, ‘documenti provano correttezza procedura’
11 Giugno 2026 - ore  09:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia: Michele Emiliano all’Hotel Cicolella presenta il romanzo ‘L’alba di San Nicola’

MICHELE EMILIANO Foggia: Michele Emiliano all’Hotel Cicolella presenta il romanzo ‘L’alba di San Nicola’

Il romanzo segna l’esordio di Emiliano nella narrativa e si sviluppa come un legal thriller a sfondo storico, ambientato nella Bari del 1911

Foggia: Michele Emiliano all'Hotel Cicolella presenta il romanzo 'L’alba di San Nicola'

Foggia: Michele Emiliano all'Hotel Cicolella presenta il romanzo 'L’alba di San Nicola'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Giugno 2026
Cronaca // Cultura //

Un incontro pubblico dedicato alla letteratura, alla giustizia e ai temi del potere e delle radici accompagnerà il debutto narrativo di Michele Emiliano, ex magistrato, già sindaco di Bari ed ex presidente della Regione Puglia, che presenta il suo primo romanzo.

L’appuntamento è fissato per martedì 16 giugno alle ore 18.30, nel Salone dell’Hotel Cicolella di Foggia, dove l’autore incontrerà i lettori per la presentazione di “L’alba di San Nicola” (Solferino, 2026). L’evento, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con Ubik Foggia. A dialogare con l’autore saranno Alessandra Benvenuto e Micky de Finis.

Il romanzo segna l’esordio di Emiliano nella narrativa e si sviluppa come un legal thriller a sfondo storico, ambientato nella Bari del 1911. Al centro della storia, il ritrovamento del corpo di una ragazza uccisa e un’indagine che si intreccia con misteri, inganni e poteri forti. Il sospetto iniziale ricade su un giovane pescatore, ma il caso si complica quando emergono indizi legati a un bottone militare e a figure enigmatiche legate all’esercito e alla politica del tempo.

Foggia: Michele Emiliano all’Hotel Cicolella presenta il romanzo ‘L’alba di San Nicola’

Nel corso della vicenda, il maresciallo incaricato dell’indagine rifiuta una verità già scritta e si affida a nuovi alleati, tra cui un’avvocatessa che contribuirà a far emergere una rete di segreti, omissioni e interessi che si estendono fino ai vertici del potere e oltre i confini nazionali. Il romanzo intreccia così giustizia sociale, dinamiche politiche e conflitti tra Nord e Sud, in un contesto storico segnato da tensioni e cambiamenti profondi.

Michele Emiliano è politico e magistrato, esponente di spicco del Partito Democratico. È stato segretario regionale del PD in Puglia, sindaco di Bari dal 2004 al 2014 e presidente della Regione Puglia dal 2015 al 2026.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO