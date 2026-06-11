Foggia, papà lancia un appello: "Per salvare mia figlia devo affrontare spese impossibili, aiuto!"

La bambina è affetta da una rara e gravissima patologia. La terapia necessaria viene effettuata in una clinica privata di Arezzo e non è rimborsata dal sistema sanitario regionale. Il padre denuncia il silenzio delle istituzioni e chiede aiuto.

FOGGIA – Un padre che lotta per garantire una possibilità di cura alla propria figlia e che oggi si trova a fare i conti non solo con la malattia, ma anche con costi che definisce «insostenibili» e con quello che considera un assordante silenzio delle istituzioni.

È la storia raccontata da Antonio Tannoia, residente a Foggia, che attraverso un appello pubblico ha deciso di rendere nota la difficile situazione che sta vivendo insieme alla sua famiglia. Al centro della vicenda c’è la figlia, affetta da una gravissima disabilità e da una patologia rara identificata come Epidermolisi Bollosa (EB), una malattia genetica rara che provoca estrema fragilità della pelle e delle mucose, con conseguenze spesso invalidanti e molto dolorose.

Secondo quanto riferito dal padre, da gennaio la bambina sta seguendo un percorso terapeutico specialistico presso una clinica privata di Arezzo. Un trattamento che, a suo dire, rappresenterebbe una necessità vitale per la figlia ma che viene erogato esclusivamente in regime privato e completamente a carico della famiglia. Lo riporta telefoggia.it.

«Dispongo delle certificazioni del Policlinico di Foggia e di Modena, che rappresentano centri di riferimento nazionali per questa patologia», spiega Tannoia. «L’intervento è indispensabile per la vita di mia figlia».

A rendere ancora più complessa la situazione, secondo il racconto del genitore, vi sarebbe l’assenza di qualsiasi forma di rimborso da parte della Regione Puglia per le spese sostenute.

Una circostanza che il padre definisce «inaccettabile», soprattutto considerando la natura della patologia e la necessità delle cure. Per questo motivo, circa due mesi fa, avrebbe inviato richieste formali al presidente della Regione Puglia, all’assessore regionale alla Sanità, all’assessorato al Welfare e al direttore generale dell’ASL di Foggia, chiedendo un sostegno economico o una forma di rimborso.

«Non ho ricevuto alcuna risposta», afferma.

I numeri della vicenda raccontano la portata del sacrificio economico richiesto alla famiglia. L’intero percorso terapeutico avrebbe un costo di circa 28 mila euro, ai quali si aggiungono le spese necessarie per i soggiorni fuori regione. Tra visite specialistiche e un primo intervento, il padre riferisce di aver già sostenuto una spesa di circa 5 mila euro. Per la successiva fase terapeutica, prevista nelle prossime settimane, sarebbe invece necessario versare ulteriori 15.500 euro.

Una cifra che rischia di mettere in seria difficoltà il nucleo familiare.

«Mi trovo in una situazione estremamente difficile e, ad oggi, non vedo altre soluzioni», scrive Tannoia nel suo appello, rivolgendosi a cittadini, associazioni e istituzioni nella speranza di ricevere indicazioni, supporto o forme di aiuto.

La vicenda riporta all’attenzione il tema delle malattie rare e delle difficoltà che molte famiglie si trovano ad affrontare quando le cure più efficaci non risultano disponibili all’interno dei percorsi ordinari del servizio sanitario o richiedono trasferimenti in altre regioni e importanti esborsi economici.

Nel frattempo il padre continua la sua battaglia, con un unico obiettivo: garantire alla figlia la possibilità di proseguire il percorso terapeutico ritenuto necessario per la sua salute e per il suo futuro.

Una richiesta che oggi si trasforma in un appello pubblico, nella speranza che possa trovare ascolto.