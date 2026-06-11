Incidente sulla SS16 a San Severo, due feriti nello scontro tra auto. Le immagini

SAN SEVERO (Foggia) – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 16, in territorio di San Severo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, due autovetture si sono scontrate per cause in corso di accertamento all’altezza del chilometro 641, nei pressi di un distributore di carburante.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto il tempestivo intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con due ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai conducenti dei veicoli coinvolti. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati affidati alle cure del personale sanitario. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei mezzi incidentati.

I rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di San Severo.

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato della Statale 16 durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli.

Le cause dello scontro restano al momento in fase di accertamento.

A cura di Michele Solatia.