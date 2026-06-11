VIESTE – Entra nel vivo la tappa di Vieste del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, il Giro dell’Italia a Vela che sta attraversando le coste italiane portando nei porti sport, cultura e intrattenimento.

Per la giornata di venerdì 12 giugno il programma prevede una serie di appuntamenti aperti al pubblico nel Villaggio della Vela.

Dalle 18 alle 19 spazio ai più piccoli con il racconto musicale di alcune delle più celebri favole di Esopo. Protagonista dell’iniziativa sarà la conduttrice Veronica Maya, accompagnata da un quintetto di fiati che eseguirà musiche originali del maestro Salvatore Schembari.

A seguire, dalle 19.30 alle 20.30, il Villaggio della Vela ospiterà la Fanfara della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, che si esibirà in un concerto aperto al pubblico.

La giornata si concluderà alle 21.30 con la cerimonia di premiazione di fine tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour, accompagnata da uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Previsti anche momenti dedicati alla stampa. Veronica Maya sarà disponibile per incontri con i giornalisti dalle 17.30, prima dell’appuntamento dedicato alle favole di Esopo. Dalle 18 saranno inoltre a disposizione atleti e organizzatori della manifestazione. Per partecipare è necessario richiedere l’accredito all’indirizzo e-mail press@difesaservizi.it.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro dell’Italia a Vela è organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events. L’evento gode della partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, del supporto della Federazione Italiana Vela e del patrocinio del CONI.

Considerato uno degli appuntamenti più innovativi del panorama velico internazionale, il Tour unisce tre diverse discipline: l’Offshore, con le navigazioni d’altura sui Figaro Bénéteau 3; l’Inshore, con le regate costiere sui Waszp; e il Wing Foil, disciplina spettacolare che si svolge a pochi metri dalla spiaggia. Un format che punta a promuovere la cultura del mare e i valori della Marina Militare, tra cui disciplina, spirito di squadra, leadership e senso del dovere.