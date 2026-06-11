Polizia Locale, l’OPL-FC non aderisce allo sciopero nazionale: “Non rischiamo di fermare una riforma attesa da 40 anni”

L’Osservatorio per la Polizia Locale e Fuori Coro non parteciperà allo sciopero nazionale del 12 giugno. A spiegarne le ragioni è il commissario della Polizia Locale di Foggia, dott. Stefano Berardino, segretario regionale per la Puglia dell’OPL-FC.

Dopo quarant’anni dalla Legge 65 del 1986, la Camera dei Deputati ha approvato il riordino delle funzioni e dell’ordinamento delle Polizie Locali in Italia. Il testo è ora all’esame del Senato e, secondo l’Osservatorio, rappresenta un passaggio decisivo per garantire maggiore autonomia e riconoscimento alla categoria.

Lo scorso 9 giugno 2026, Berardino ha partecipato, insieme ad altri dirigenti e rappresentanti di associazioni di categoria, a un incontro con l’onorevole Augusta Montaruli, relatrice del disegno di legge delega di riforma della Polizia Locale. Durante il confronto sarebbero stati chiariti diversi aspetti del provvedimento e le prospettive future legate alla sua eventuale approvazione definitiva.

Tra i principali vantaggi indicati dall’OPL-FC vi sono una più chiara distinzione degli operatori di Polizia Locale rispetto al personale amministrativo comunale, una sezione dedicata, fondi autonomi, l’accesso al CED e allo SDI senza il tramite della Questura, nonché l’inserimento degli operatori negli elenchi delle vittime del dovere senza dover ricorrere alla giurisprudenza.

Secondo Berardino, in questa fase il rischio maggiore sarebbe rappresentato dalla presentazione di emendamenti al Senato, che potrebbero rallentare o compromettere l’iter della riforma, rendendo difficoltosa una nuova lettura alla Camera nei tempi disponibili.

“Chi sostiene che da domani si potrà lavorare a una riforma migliore — osserva Berardino — rischia di fare disinformazione, perché i tempi parlamentari non lo consentirebbero”.

L’OPL-FC ritiene inoltre che i 20 milioni di euro previsti per la Polizia Locale, in caso di approvazione della riforma, potrebbero essere destinati ai progetti di riorganizzazione e, nel tempo, contribuire a soddisfare ulteriori esigenze della categoria. Per l’Osservatorio, l’impegno delle associazioni e dei sindacati dovrebbe ora concentrarsi sulla partecipazione alla stesura dei decreti attuativi.

Un altro tema centrale riguarda la classe di rischio degli operatori di Polizia Locale, oggi equiparata a quella dei dipendenti comunali amministrativi. Secondo l’OPL-FC, su questo punto sarebbe necessario un fronte comune della categoria.

Berardino interviene anche sul tema del lavoro usurante, spesso rivendicato da parte degli operatori di Polizia Locale. “Il mestiere del poliziotto di Stato — precisa — non è incluso nell’elenco dei lavori usuranti. Non può quindi esserci un’equiparazione con una condizione che, in questi termini, non è prevista”.

Infine, viene chiarito che la riforma ha natura ordinamentale e non previdenziale. La materia pensionistica, infatti, rientra nelle competenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza, non del Ministero dell’Interno.

Per queste ragioni, l’Osservatorio per la Polizia Locale e Fuori Coro ha deciso di non aderire allo sciopero nazionale del 12 giugno, ritenendo prioritario non compromettere un percorso di riforma atteso da quarant’anni.