Pulizia delle aiuole e marciapiedi nel CA4 la P.a.s.e.r. in azione per una Manfredonia più bella

Questo pomeriggio, nel comparto CA4 di Manfredonia, i volontari della P.a.s.e.r. hanno scelto di dedicare tempo, energie e cura alla pulizia delle aiuole e dei marciapiedi, restituendo ordine e decoro a uno spazio attraversato ogni giorno da residenti, famiglie e bambini.

Armati di buona volontà, attrezzature e spirito di squadra, hanno rimosso erbacce e rifiuti, liberato i passaggi pedonali e ridato dignità a un’area che ne aveva bisogno.

Un lavoro silenzioso e concreto, che parla di cittadinanza attiva e di amore per il territorio.L’iniziativa si inserisce nel percorso che la P.a.s.e.r. porta avanti da tempo: promuovere senso civico, partecipazione e attenzione al bene comune, dimostrando che ogni quartiere può rinascere grazie a piccoli gesti ripetuti con costanza.Oggi il CA4 è un po’ più pulito, un po’ più curato, un po’ più nostro.

Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni, per completare l’intervento e continuare a costruire, insieme, una Manfredonia più bella e più vivibile.