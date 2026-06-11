San Giovanni Rotondo, Floriana Natale: “Ho vinto solo perché i cittadini hanno apprezzato il mio programma"

La vittoria a San Giovanni Rotondo ha portato alla ribalta nazionale Floriana Natale, neo eletta sindaco con una coalizione civica di centrodestra che ha superato la candidata del centrosinistra Rossella Fini, sostenuta da esponenti di primo piano del cosiddetto “campo largo”.

Un risultato che ha acceso immediatamente il dibattito politico, anche per il valore simbolico della città, da anni considerata un riferimento dell’area legata all’ex premier Giuseppe Conte.

La stessa Natale ha commentato il successo con parole dirette: «Più forte di Elly Schlein, Giuseppe Conte e Antonio Decaro? Troppa grazia. Ho vinto solo perché i cittadini hanno apprezzato il mio programma, costruito in anni di impegno sociale e di opposizione alla precedente amministrazione».

La nuova prima cittadina ha sottolineato come il percorso politico sia nato da un progetto avviato due anni fa e cresciuto attraverso una rete di liste civiche e impegno sul territorio, fondato su coerenza e partecipazione civica.

Nel suo racconto emerge anche il forte legame con il mondo del sociale: avvocata impegnata nel diritto di famiglia, presidente di un’associazione e attiva in progetti contro bullismo e disagio giovanile, ha richiamato anche la sua lunga esperienza nel volontariato parrocchiale.

La campagna elettorale è stata segnata da un confronto politico acceso, ma la sindaca ha dichiarato di non aver vissuto alcun senso di svantaggio rispetto alla presenza dei leader nazionali: «Sui palchi avevo contro Elly Schlein, Giuseppe Conte e il governatore? Non mi sono sentita a disagio, né svantaggiata. La città ha guardato alla credibilità del mio programma».

Sul fronte politico, nel primo turno erano presenti anche esponenti di Fratelli d’Italia e altri rappresentanti istituzionali, mentre nelle fasi finali la candidata ha scelto una presenza più ristretta di sostenitori parlamentari.

Tra i primi contatti istituzionali dopo l’elezione, la neo sindaco ha riferito: «Mi ha cercato Antonio Tajani, ma nella concitazione della festa non sono riuscita a rispondergli. Poi ho ricevuto un messaggio da Arianna Meloni».

Tra i temi centrali del nuovo mandato c’è anche la situazione della Casa Sollievo della Sofferenza, istituzione sanitaria simbolo della città, rispetto alla quale la sindaca ha annunciato la volontà di aprire un confronto con Regione e governo.

Spazio anche al legame con la spiritualità e il turismo religioso, con particolare riferimento a Padre Pio da Pietrelcina: la sindaca ha ribadito l’intenzione di rafforzare il collegamento tra città e convento e di valorizzare il turismo religioso insieme ai comuni del territorio.

Infine, sulla questione linguistica relativa al ruolo istituzionale, Natale ha chiarito la propria posizione: «Sindaco o sindaca? La declinazione al femminile non mi piace, non la uso nemmeno nella mia professione di avvocato. Mi chiami sindaco».

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.