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Home // Manfredonia // San Marco in Lamis, soppressione fermate bus nazionali. ‘RICOMINCIAMO’: “Difendere le corse significa difendere la città”

SAN MARCO IN LAMIS RICOMINCIAMO San Marco in Lamis, soppressione fermate bus nazionali. ‘RICOMINCIAMO’: “Difendere le corse significa difendere la città”

La comunità civica RICOMINCIAMO ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando la grande partecipazione popolare

San Marco in Lamis, soppressione fermate bus nazionali. 'RICOMINCIAMO': "Difendere le corse significa difendere la città"

San Marco in Lamis, soppressione fermate bus nazionali. 'RICOMINCIAMO': "Difendere le corse significa difendere la città"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

A San Marco in Lamis si accende il dibattito sulla soppressione delle fermate degli autobus nazionali, una decisione che ha innescato una forte mobilitazione civica e una raccolta firme molto partecipata da parte della cittadinanza.

La comunità civica RICOMINCIAMO ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando la grande partecipazione popolare, il sostegno del territorio e il coinvolgimento del Consigliere comunale Sacha De Giovanni nella battaglia.

«RICOMINCIAMO, comunità civica di San Marco in Lamis, ringrazia di cuore tutta la cittadinanza per la straordinaria partecipazione al boom di firme contro l’isolamento dei bus nazionali. Un ringraziamento particolare al Consigliere Comunale Sacha De Giovanni per averci coinvolto fin da subito e per aver sostenuto con impegno questa battaglia.

L’obiettivo non è soltanto quello di ottenere il pieno ripristino delle fermate degli autobus nazionali a San Marco in Lamis. Vogliamo aprire una riflessione più ampia sul progressivo rischio di isolamento dei servizi nelle aree interne e semi-interne della Capitanata.

San Marco in Lamis non è una periferia da dimenticare. È una comunità viva, fatta di studenti, lavoratori, anziani e famiglie che hanno diritto a collegamenti dignitosi e servizi essenziali. Le firme raccolte lo dimostrano: quando la città si unisce, la sua voce arriva forte e chiara. Saremo sempre dalla parte della città e delle cose concrete.

Continueremo a vigilare su questa e su altre questioni che riguardano il futuro del nostro territorio, portando la voce dei cittadini ai tavoli istituzionali. Perché difendere le corse significa difendere San Marco in Lamis. Grazie San Marco in Lamis. RICOMINCIAMO, insieme» – si legge nella nota della comunità civica.

Il movimento annuncia infine la volontà di mantenere alta l’attenzione sul tema dell’isolamento dei servizi nelle aree interne della Capitanata, chiedendo un confronto più ampio sul diritto alla mobilità e sulla tenuta dei collegamenti essenziali per studenti, lavoratori e famiglie.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.

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