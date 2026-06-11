L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi lungo la SS16, all’altezza del chilometro 641. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale.

SAN SEVERO – Due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 11 giugno, lungo la Strada Statale 16, in territorio di San Severo.

Secondo le prime informazioni, per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate all’altezza del chilometro 641, nei pressi di un distributore di carburante. L’urto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento dei soccorsi.

I conducenti dei due veicoli coinvolti sono rimasti feriti e sono stati affidati alle cure degli operatori del 118, giunti sul posto con due ambulanze. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro sono invece intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di San Severo, che stanno effettuando gli accertamenti del caso.

L’episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato della Statale 16 durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli. Lo riporta termolionline.it.